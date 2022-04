Attualità

Rimini

| 11:39 - 26 Aprile 2022

Il Lotto premia l'Emilia Romagna con vincite per oltre 45mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a Rimini grazie a un colpo da 23.750 euro e a Riccione, con 21.660 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 320 milioni da inizio anno.