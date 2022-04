Superenalotto, la dea bendata porta due '5' milionari a San Leo e Cattolica

Attualità

San Leo

| 11:02 - 26 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

Doppia festa a San Leo e a Cattolica per due "5" conquistati in altrettante ricevitorie della provincia di Rimini al Superenalotto. Un fortunato giocatore un punto "5" da 64.053,76 euro. La giocata vincente è stata convalidata a San Leo presso il punto vendita Sisal Bar Sport in via Gramsci, 1. La combinazione vincente è stata 6, 18, 23, 33, 57, 71, J 65, SS 32. Un altro giocatore ha centrato invece un punto "5" da 64.053,76 euro a Cattolica. La giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria N9 in via Salvador Allende, 69. La combinazione vincente è stata 6, 18, 23, 33, 57, 71, J 65, SS 32.



Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 23 aprile, con il Jackpot che arriva a 193,6 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 26 aprile.



Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 611.411 vincite.