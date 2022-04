DiscoBorgo riempie Santarcangelo, in tanti per le strade e nei locali clementini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:55 - 26 Aprile 2022

Locali affollati a Santarcangelo.

Un clima meraviglioso, sia dal punto di vista atmosferico sia, e soprattutto, dal punto di vista di vista emotivo quello che si poteva respirare a Santarcangelo sabato sera in occasione del primo DiscoBorgo organizzato da Città Viva Santarcangelo (l'Associazione Commercianti).

I nove locali coinvolti (Vicolo di Brused, Caffetteria Recover 82, Oltreborgo, Caffè Centrale, Caffè Commercio, Birreria Boomerang, Iris Caffè, Clementino Parco Caffè e Altamarea Café) hanno fin da subito fatto registrare il tutto esaurito dei tavoli, prenotati anche da giorni prima, e tanti hanno dovuto optare per un aperitivo in piedi, con gli amici.



Il risultato è stata una grande folla allegra, vivace fuori dai locali che si è riversata, passeggiando lungo tutta Santarcangelo, riportando clima e ricordi dei tempi pre-pandemia.



Marco Mini, titolare di uno dei locali e membro del Direttivo di Città Viva commenta così la serata: "Una folla che non si vedeva da tempo, un'allegria che non si respirava da anni, uno spettacolo vedere Santarcangelo così. Un successo che è stato possibile grazie alla collaborazione di tanti locali: 9 splendidi protagonisti con 9 intrattenimenti differenti che hanno coperto tutti i gusti."

Continua poi Mini: "Molti locali non si aspettavano un successo del genere e in alcuni casi siamo anche andati in carenza di materie, poi immediatamente compensate. È stato il primo appuntamento della nuova stagione 2022 per Santarcangelo e quello che abbiamo visto, negli occhi delle persone, è una grande voglia di uscire, divertirsi, stare assieme... una voglia che ci è mancata tantissimo e che sicuramente è di buon auspicio per l'estate. Inoltre la varietà di persone presenti nei vari locali: dai ragazzi alle famiglie, dai gruppi di amici alle coppie che con bicchiere in mano girava per vetrine... ho visto anche un addio al celibato e uno al nubilato approfittare di DiscoBorgo per la loro festa. È stato fantastico... e infatti, neanche il tempo di concludere questo appuntamento, ed è stato subito chiesto di ripeterlo quanto prima, che soddisfazione!"



Al momento non è stata resa nota la data del prossimo DiscoBorgo, ma sicuramente qualcosa si sta già muovendo.