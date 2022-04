Camminata per la pace Casteldelci-Fragheto, oltre 400 partecipanti

Attualità

Casteldelci

| 09:49 - 26 Aprile 2022

Alcuni scatti dalla camminata.

Oltre 400 persone hanno partecipato alla Camminata per la Pace Casteldelci Fragheto 20esima edizione. Un folto gruppo di persone, soprattutto giovani, che hanno camminato in mezzo alla natura e alla storia. La passeggiata del 25 aprile è stata organizzata dall'Associazione Il Borgo della Pace, Casa Fragheto/Associazione Sine Modo, MASCI Rimini 2, Comune di Casteldelci, Associazione Amici della Casa di Tavolicci con il patrocinio di Unione di Comuni Valmarecchia, Provincie di Rimini e Forlì-Cesena, Comune di Verghereto, Istituti Storici di Rimini e Forlì-Cesena, Centro per la Pace E.Balducci Cesena, Società Studi Storici per il Montefeltro. Grazie al sostegno del Progetto C.I.A.O. Tour.