Basket B, Cesena al derby con Rimini senza coach Tassinari: esonerato

Sport

Rimini

| 01:16 - 26 Aprile 2022

Il coach Davide Tassinari.

Il girone C del campionato cadetto di basket sarà intrigante e avvincente fino all’ultimo giornata, dato che quasi tutti i verdetti arriveranno soltanto tra due turni, ovvero al termine della regular season. Per ora di certo c’è soltanto la qualificazione ai play off di Roseto, Rimini, Real Sebastiani Rieti, Npc Rieti e Ancona, ma non le loro posizioni finali, e Jesi che giocherà i play out.

La 28esima giornata ha visto l’ennesimo cambio della guardia in vetta. Roseto (Amoroso 14) travolge 86-55 Teramo (Bertocco 14) e approfitta del ko di Rimini (Saccaggi 19) ad Ancona (Cacace 20) per 73-71, scavalcandola in vetta. Non bisogna però dimenticare che Rimini ha una partita in meno, quella con la Npc Rieti, che recupererà mercoledì 5 maggio. Applausi per Ancona, unica squadra ad aver battuto i romagnoli in entrambe le partite disputate.

Emozioni anche nel derby di Rieti, stravinto dalla Real Sebastiani (Loschi 25) che si impone 82-62 sulla Npc (Tiberti 16) scavalcandola e agganciando Rimini. Per la squadra di Finelli è l’undicesima vittoria consecutiva. Il derby sorride anche ad Imola (Trapani 14) che batte 66-59 Ozzano (Barattini 15), vendicando il ko dell’andata.

Tutto semplice per Senigallia (Bedetti 22) che non ha problemi a regolare Montegranaro (Korsunov 17) con un rotondo 78-49. Soffrono invece i Raggisolaris (Siberna 17) in casa di Jesi (Magrini 22): i faentini vincono 67-66 rischiando all’ultimo secondo di subire il canestro della sconfitta dopo essere stati avanti per tutto l’incontro.

Pesantissimo scivolone di Cesena (Anumba 16) a Civitanova Marche (Musci 25). Il ko per 58-74 condannerà probabilmente i romagnoli ai play out: al momento è costata la panchina a coach Davide Tassinari, esonerato dalla società: nel prossimo turno Cesena affronterà Rimini nel derby.

Vittoria agevole per la Luiss Roma (Legnini 14) che battendo 86-64 Giulianova (Buscaroli 15) conquista la salvezza evitando i play out.

Classifica: Roseto 44; Rimini* e Real Sebastiani Rieti 42; Npc Rieti* e Ancona 38; Imola 34; Ozzano e Senigallia 32; Raggisolaris 30; Luiss Roma 28; Teramo 24; Cesena 22; Jesi (-1) 19; Civitanova Marche 8; Montegranaro e Giulianova 6. *Rimini – Npc Rieti si recupera il 5 maggio

Prossimo turno. Sabato: Luiss Roma – Senigallia. Domenica: Raggisolaris – Ozzano; Cesena – Rimini; Imola – Ancona; Giulianova – Roseto; Teramo – Civitanova Marche; Montegranaro – Npc Rieti; Real Sebastiani Rieti – Jesi.