Cadavere nei campi: alcuni passanti notano un corpo di un giovane e lanciano l'allarme

Cronaca

Coriano

| 19:26 - 25 Aprile 2022



Tragico ritrovamento nel riminese, vicino a un casolare di Coriano, dove è stato avvistato il corpo senza vita di un 23enne, già noto alle forze dell'ordine. L'allerta è scattata attorno all'ora di pranzo di oggi (lunedì 25 aprile): alcuni passanti hanno notato il corpo in un campo e allertato i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto. Nessuna ipotesi è esclusa: dai primi accertamenti, il corpo non presenterebbe segni di violenza. Attorno sono state rinvenute numerose bottiglie di alcolici. Per accertare la causa di morte del giovane è stata disposta l'autopsia.