Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi 2007 scatenati

Sport

Gabicce Mare

| 16:41 - 25 Aprile 2022

La squadra Giovanissimi 2007 del Gabicce Gradara.

Solo due squadre in campo nell'ultimo turno.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Forsempronese 1-5



Con due gol su palla inattiva (calcio d'angolo e rigore) all'inizio e alla fine della prima frazione di gioco, combattuta e con vari capovolgimenti di fronte, la Forsempronese costruisce la sua larga vittoria. Ad inizio ripresa il tris ospite, poi Magi Andrea si fa parare il rigore (atterramento di Ugoccioni) e al 12' in contropiede arriva il poker ospite. Ugoccioni accorcia le distanze. Il Gabicce Gradara cerca la via del gol con veemenza ma in contropiede subisce la quinta rete.

Prossimo match sabato 30 aprile alle ore 15 sul campo dell'Atletico Gallo.

GABICCE GRADARA: Casali, Granci (16' st. Ferretti), Della Chiara F., Ugoccioni, Magi Luca, Cecchini, Morini, Della Chiara L. Galaffi (16' st. Ferraro), Fuzzi (25' st. Petese), Magi Andrea (2002). All. Bartolini.



GIOVANISSIMI 2007

Usav Pisaurum-GabicceGradara 1-8

Il GabicceGradara parte a testa bassa dal primo minuto e già al 4' azione sull'asse di destra Boccalini-Della Costanza-Bergamini che non sbaglia: 1-0. All 8' prima il portiere para su Bergamini poi sulla ribattuta a Farroni non riesce il tap in; al 17' tiro da dentro l'area di Bergamini fuori di poco, al 19' scatta sul filo del fuorigioco ancora Bergamini che realizza il 2-0. Al 22' ghiotta occasione per Sarli a tu per tu con il portiere, al 24' su un calcio d'angolo l'Usav accorcia su autogol di testa di Farroni (2-1). Al 26' il GabicceGradara fa tris: su fallo laterale Boccalini lancia Bergamini che insacca. Al 32' lancio filtrante di Della Costanza per il gol del poker di Bergamini che due minuti più tardi colpisce il palo e sulla ribattuta Farroni manda alto sulla traversa. Al 12' del secondo tempo Bergamini viene atterrato in area e dal dischetto realizza il suo quinto gol personale. Al 14' Sarli lanciato verso la porta vede il portiere leggermente fuori dai pali e con un pallonetto fa 6-1; al 18' dopo una discesa fin quasi sul fondo il cross di Gaudenzi assume traiettoria che beffa il portiere per il 7-1, al 19' spazio anche per 8-1 firmato Sarli, al 27' Pontellini colpisce la traversa.

Prossima partita GabicceGradara-Vadese Calcio domenica 1 maggio ore 10.30.



GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini (15'st. Rossi), Del Bene, Gaudenzi, Pataracchia (7'st. Magi Samuele), Sciuto, Della Costanza(7'st. Buccino), Magi Filippo, Bergamini (15'st. Pontellini), Farroni (20' st. Cangini), Sarli (20'st. Cipelli). All. Campanelli.