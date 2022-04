Ginnastica Riccione sfiora il podio: il prossimo anno sarà ancora A2

Sport

Riccione

14:43 - 25 Aprile 2022



Sarà ancora A2 per la Ginnastica Riccione. Caterina Cereghetti, Francesca Noemi Linari, Sara Camba, Sofia Solari, Adriana Poesio e Aurora Pilolla sabato al PalaVesuvio di Napoli sono state protagoniste di un’ottima prova, conclusa con il 4° posto, a soli tre decimi dal podio, dimostrando che se gli infortuni non avessero bersagliato il team riccionese (che di fatto non ha mai potuto contare sulla sua straniera, l’ucraina Daniele Batrona) ci sarebbe stato da divertirsi. Ad imporsi nell’ultima tappa del campionato 2022 è stata la Ginnastica Heaven, che ha conquistato anche lo scudetto della Serie A2 2022, secondo gradino del podio per la Ginnastica Artistica Lissonese, terzo per la Renato Serra, promossa in A1.



A Napoli grande prova di carattere da parte di tutte le atlete della Ginnastica Riccione, accompagnate dai tecnici Lorenzo Mulitze, Oksana Pershyna e Nataliia Komarynska, e dai tecnici federali Paolo Bucci e Tiziana Di Pilato.



Sugli scudi l’azzurra Caterina Cereghetti, tornata per la prima volta su tutti gli attrezzi dopo l’operazione al gomito, protagonista di una parallela da 12.900, secondo punteggio assoluto di tutta la giornata. Ottimo anche il corpo libero di Francesca Noemi Linari (12.350), terzo punteggio di tutta la giornata. In evidenza alla trave Adriana Poesio: 11.750 con il migliore punteggio di esecuzione di giornata della squadra (7.85), seguita da Sara Camba, con un’esecuzione di 7.75 e un punteggio finale di 11.650; al volteggio Sofia Solari con 12.550, secondo miglior punteggio di squadra, e alla parallela Aurora Pilolla, che ha migliorato il suo punteggio (10.700), il terzo migliore del team. La squadra ha chiuso con un punteggio complessivo di 144.450 che ha permesso a Riccione di chiudere la classifica di campionato in ottava posizione a quota 284.100.