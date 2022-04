Basket C Silver, titans: ai playoff contro Svethia Recanati di coach Padovano In questo weekend andrà in scena la Final Four di Coppa a Montemarciano

Sport Repubblica San Marino | 14:39 - 25 Aprile 2022 Dini in azione. Sarà la Svethia Recanati di coach Massimo Padovano l’avversario playoff dei Titans. La conclusione della seconda fase ha anche portato alla definizione delle varie posizioni in classifica e la Pallacanestro Titano, seconda, affronterà appunto Recanati, settima. In questo weekend andrà in scena la Final Four di Coppa a Montemarciano (sabato semifinali Titans-Perugia e Montemarciano-Attila Recanati, domenica la finale), mentre nel fine settimana successivo cominceranno tutte le serie playoff. LA CLASSIFICA FINALE

1 – Attila Porto Recanati 38

2 – Pallacanestro Titano 36

3 – Upr Montemarciano 34

4 – Bartoli Mechanics MBA Fossombrone 34

5 – Perugia Basket 28

6 – Pallacanestro Urbania 28

7 – Svethia Recanati 26

8 – Ascoli Basket 22

9 – Virtus Porto San Giorgio 20

10 – Basket Giovane Pesaro 18

11 – Basket Gualdo 16

12 – Basket Tolentino 14

13 – Loreto Pesaro 14

14 – Fratta Umbertide 14

15 – Acqualagna 6

16 – Aurora Jesi 4 Il tabellone playoff (formula 2-2-1)

Attila Recanati – Ascoli Basket

Fossombrone – Perugia

Montemarciano – Urbania

Pall. Titano – Svethia Recanati Porto San Giorgio, Basket Giovane, Gualdo e Tolentino salve. < Articolo precedente Articolo successivo >