Celebrazioni del 25 aprile nel riminese: le foto e i commenti

Attualità

Rimini

| 14:07 - 25 Aprile 2022

Misano (foto copertina, foto 1 gallery), Coriano (foto 2 gallery), San Giovanni (foto 3), Verucchio (4).

MISANO Misano Adriatico ha celebrato questa mattina (lunedì 25 aprile) l'Anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una serie di iniziative partite con la posa delle corone d'alloro al Monumento ai Caduti che sorge davanti alla residenza comunale, e a quelli in località Misano Monte e nella piazzetta "Matatia". A seguire, nella Chiesa Parrocchiale di Misano Mare, si è celebrata una Santa Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre. Poi, alle 11:00, ci si è spostati in Piazza della Repubblica, dove si sono tenuti i discorsi commemorativi con gli interventi del sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e il presidente Anpi di Misano Nicola Semprini. Erano presenti anche i ragazzi della scuola media di Misano che hanno proposto delle letture dedicate alla ricorrenza. Per concludere il cantautore Davide Ricci ha eseguito una selezione di brani suggestivi e riflessivi del repertorio musicale italiano. Dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia, la cittadinanza è tornata a prendere parte alle celebrazioni.



IL DISCORSO DEL SINDACO "Oggi ricordiamo la liberazione dell'Italia dal nazifascismo e la fine della Seconda guerra mondiale che costò al mondo più di 60 milioni di morti tra militari e popolazione civile. Sono passati 77 anni, quante volte abbiamo sentito pronunciare le parole "mai più guerra", "mai più sofferenza", "pace" e quante volte queste parole sono state ignorate e tradite! Quanti altri conflitti abbiamo visto nel mondo in questi anni! L'ultimo, in ordine di tempo, è quello drammatico determinato dall'invasione armata della Russia nei confronti dell'Ucraina. È evidente che l'uomo non impara mai dai propri errori, non impara mai dalla storia recente. Per questo, oggi, nel 2022, alla luce di quello che sta accadendo alle porte dell'Europa, è ancora più importante ricordare gli effetti nefasti della guerra. Il nostro territorio, attraversato dalla linea gotica, sa cosa significa essere bombardati, conosce l'atrocità della tortura e delle fucilazioni, sa cos'è la fame, la disperazione la distruzione che portano i conflitti. E quindi facciamo tesoro di quanto è successo. "La memoria è necessaria, dobbiamo ricordare, perché le cose che si dimenticano, possono ritornare", questo è il testamento che ci ha lasciato Primo Levi, Partigiano, ebreo deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, sopravvissuto all'atrocità dei lager. Continuiamo a ricordare la resistenza, continuiamo a commemorare la liberazione del nostro Paese, continuiamo a festeggiare il 25 aprile e facciamolo fieramente".



CORIANO "Una libertà da festeggiare. E la convinzione che la lotta per la libertà nasce da quella necessità che ci dice che l'essere liberi costituisce parte integrante del nostro animo. E il pensiero corre inevitabilmente a quello che sta succedendo in tutti i Paesi colpiti dalla guerra e dalle violenze drammatiche che essa comporta". E' stato questo il senso della manifestazione della mattinata che ha celebrato la ricorrenza del 25 Aprile a Coriano, evidenzia l'amministrazione comunale in una nota. La sindaca Domenica Spinelli, insieme all'amministrazione comunale e ai rappresentanti del Consiglio comunale, ha deposto corone di alloro presso il monumento ai Caduti di Coriano, presso le tombe dei Caduti per la Libertà nei cimiteri di Coriano e Montetauro e presso i cippi di Mulazzano, Cerasolo e Pedrolara non prima di fare tappa al Ridge War Cemetery per onorare i Caduti inglesi lì sepolti. Oltre alle autorità erano presenti i rappresentanti delle associazioni che hanno organizzato assieme al Comune gli eventi in programma oggi (nel pomeriggio alle ore 17 presso la Sala Isotta la proiezione del film/documentario "1944 Silenzio sul monte Sole", una testimonianza dedicata sulla strage di Marzabotto) e cioè "Corrente Alternativa" e la sezione Anpi "Fratelli Ciavatti". Giovedì scorse le manifestazioni celebrative erano state aperte dalla conferenza organizzata da Corrente Alternativa "Verso il 25 Aprile" che aveva visto il dott. Daniele Susini presentare due recenti proprie pubblicazioni: "La resistenza ebraica in Europa- Storie e percorsi 1939/1945" e "Ti racconto Marzabotto. Storia di un bambino che è sopravvissuto".



"Ringrazio l'Anpi Fratelli Ciavatti nelle persone di Gabriella Bertuccioli e Oreste Godi – ha detto la sindaca Spinelli – per l'organizzazione di questi eventi. Ancora una volta grazie al loro scrupoloso lavoro ci è stato offerta la possibilità di riflettere sul nostro passato e ricordare chi ha speso il proprio sacrificio per noi".



IL DISCORSO DEL SINDACO DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Sono particolarmente emozionato di esser in questa Piazza insieme a voi, oggi 25 Aprile, 77esimo Anniversario della Liberazione.



Dopo due anni di celebrazioni a distanza e limitate, possiamo finalmente tornare a ritrovarci e condividere un tema davvero centrale per la nostra storia, ma anche per il nostro presente.



Sono molto felice di salutare il nostro Corpo Bandistico che ha fatto di tutto per essere qua oggi, le Forze Armate, Anpi, l’Associazionismo, la delegazione dell’Istituto Comprensivo Statale, i consiglieri comunali e tutti i cittadini presenti.



È un piacere ritrovarci, finalmente!



Il 25 Aprile è una data davvero simbolica, che ogni anno come Amministrazione abbiamo il compito ed il desiderio di condividere e celebrare e alla quale abbiamo il piacere di invitare tutta la comunità, coinvolgendola nella partecipazione e nel ricordo.



Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, proclamò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, e impose la resa al grido «Arrendersi o perire!».



In questo giorno commemoriamo la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista, e la definitiva caduta del regime fascista.



Dal 25 Aprile si è cominciato a costruire la pace mettendo alla base della rinascita i valori di unità, coesione e riconciliazione.



Valori cui oggi più che mai dobbiamo tendere, perchè, come affermava l’anno scorso il Presidente Sergio Mattarella “questi ideali che sono alla base del nostro vivere civile, rappresentano un filo conduttore che, dal Risorgimento alla Resistenza, ha portato alla rinascita dell'Italia”.



Anche oggi dobbiamo impegnarci per una nuova rinascita e non possiamo che imparare dallo sforzo e dalla dedizione degli uomini che hanno liberato l’Italia.



Questi ultimi due anni hanno trasformato tutti gli scenari e ci hanno fatto concentrare particolarmente sul presente. Torniamo ad occuparci del passato, della nostra storia che è nostra maestra di vita e sa trasmetterci insegnamenti importanti anche per la quotidianità.



Per questo ritengo inestimabile l’impegno e mi sento profondamente debitore verso tutti coloro che hanno combattuto e resistito perché potessimo vivere la pace.



Credo che mai come quest’anno percepiamo il valore della pace.



La guerra in Ucraina interpella ciascuno di noi e ci fa sentire più vicina l’angoscia e il dolore di chi, giovanissimo, partiva per la guerra e di tutti coloro che attendevano i cari a casa non sapendo se li avrebbero rivisti.



Oggi questi stati d’animo riaffiorano, ci addolorano e ci interpellano. Grande è il senso di impotenza, ma anche il desiderio di impegnarsi per fare qualcosa. Essere qua è una testimonianza importante di impegno, di pace. Tante sono le guerre che si stanno combattendo in questo momento. E non parlo solo di geopolitica mondiale, ma mi riferisco anche alla nostra quotidianità, ai nostri rapporti, nella vita privata, nel lavoro, con il vicinato. Per questo oggi tengo molto a lanciare un monito: non stanchiamoci mai di conoscere, sapere, studiare, non accontentiamoci della prima opinione.



Solo rimanendo attenti, aperti e curiosi possiamo diventare capaci di comprendere meglio gli altri e le loro azioni. Le comunità che abitiamo sono plurali, fatte di tante sfumature e vissuti ed è importante che tutti abbiano voce.



Per questo sono felice che oggi la comunità marignanese sia ben rappresentata. Per cercare di dare voce alla storia, al passato, ma anche al presente. Tra poco ascolteremo infatti diversi interventi: Giovanna Ubalducci, referente di Anpi, i volontari del nostro Associazionismo, una delegazione dell’Istituto Comprensivo Statale, docenti ed alunni delle classi III della Scuola secondaria inferiore. Allo stesso modo sono davvero felice di salutare alcuni dei ragazzi del progetto Volontario che hanno scelto di non interrompere con l’estate il loro impegno e servizio per il nostro territorio, ma di farsi presenti in tante occasioni. Sono tutte testimonianze di presenza, dimostrazioni che ci sta a cuore la comunità che abitiamo e ci impegniamo ogni giorno per renderla migliore. Mi vorrei rivolgere particolarmente ai giovani. Voi rappresentate il nostro domani e mi auguro che la conoscenza, la passione e lo studio del passato possano regalarvi maggiore consapevolezza per analizzare la realtà, ma anche per fondare le vostre convinzioni, che, ne sono sicuro, vi permetteranno di impegnarvi per un futuro migliore, in cui l’odio, le divisioni e la critica non prendano il sopravvento ma, come afferma Papa Francesco, possano permettervi di “edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l'ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati”.



Ringrazio dunque le famiglie e gli insegnanti per il loro impegno quotidiano. Ringrazio anche tutte le realtà presenti che con il loro darsi offrono una quotidiana testimonianza di pace.



Pace che, sempre citando il Papa, può essere perseguita attraverso tre vie: “anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l'educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per 'dare vita ad un patto sociale', senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente”.



Noi adulti dobbiamo particolarmente impegnarci per questo progetto.



Mi fa piacere sottolineare che concluderemo questa mattina con la lettura di una poesia dal titolo “Libertà”, dal libro “L’alfabeto dei sentimenti!”: la leggeremo in italiano ed ucraino. Abbiamo infatti invitato la piccola comunità ucraina alla giornata di oggi: abbiamo condiviso con loro una festa per la Pasqua ortodossa ed oggi li abbiamo voluti con noi per questo momento che è molto importante per noi.



Credo che questa poesia possa essere un meraviglioso augurio per noi, le nostre famiglie, la comunità e l’Ucraina tutta, ma anche un diritto che speriamo di conquistare al più presto per tutti. Prima di salutarci un ringraziamento alla comunità marignanese che sa sempre dimostrarsi particolarmente attiva, presente e solidale. E’ un orgoglio essere il vostro Sindaco. Continuiamo insieme a seminare la pace, costruire la libertà e trasmettere coesione.



Viva la comunità, viva la pace, e viva la libertà.



VERUCCHIO Dopo due anni segnati dalla pandemia, le celebrazioni per la giornata del 25 aprile sono tornate quelle tradizionali. Con la gente è fra la gente. Comune di Verucchio e Anpi hanno riproposto la celebrazione classica, con un programma che si è aperto alle 10.30 con il ritrovo proprio in Piazza XXV aprile a Villa Verucchio. Alle 11 ha fatto quindi il suo ritorno il corteo accompagnato dalla Banda Musicale Città di Verucchio e alle 11.30 si è tenuta la commemorazione davanti al Centro Civico con il discorso della sindaca Sabba davanti a una nutrita e bella cornice di cittadini.



IL DISCORSO DELLA SINDACA SABBA “Buongiorno a tutti voi e ben trovati! Da oramai 77 anni il popolo italiano, e anche noi a Verucchio, celebriamo ogni 25 aprile, la giornata della Liberazione per festeggiare la fine dell’occupazione nazifascista, la liberazione dall’oppressore.



E così è anche quest’anno … ma quest’anno lo facciamo con un grandissimo peso sul cuore.



Quest’anno finalmente riprendiamo le celebrazioni insieme, dopo due anni di commemorazioni on line e avrebbe dovuto essere una vera festa, grazie anche alla presenza sempre preziosa della banda città di Verucchio che ringrazio, delle autorità civili e religiose che sostengono questa festa, agli amici dell’Anpi ed a voi cittadini grandi e piccini qui insieme a noi.



Il senso e l’obiettivo di questa giornata, di queste commemorazioni, è quello di mantenere viva la memoria, di non dimenticare, di far sì che gli orrori del passato ci aiutino a non commetterne altri.



Impariamo dal passato, ci ripetiamo ogni anno, impariamo a non ripetere gli errori di chi ci ha preceduto.



Ma quest’anno è difficile condividerci questo messaggio: il mondo da anni è cosparso di tanti focolai bellici più o meno vicini e in questo 2022 appena cominciato, da due mesi esatti, la guerra è tornata a colpire al cuore anche la nostra Europa.



L’invasione russa dell’Ucraina fa tremare l’intero pianeta, i media ci trasmettono immagini che speravamo di non vedere mai, anche il nostro paese ha accolto donne e bambini che fuggiti da quelle terre martoriate per mettere in salvo la loro vita, ci raccontano di bombe, missili, morti per strada e case distrutte, i sacrifici di una vita andati in frantumi.



Un po’ i racconti che ci hanno riportato i nostri nonni, ancora con il terrore negli occhi dopo decenni dalla fine della seconda guerra mondiale: le bombe, i rifugi, le sirene … pare proprio che l’uomo non voglia imparare l’importanza della pace, della solidarietà, della pacifica convivenza, del dialogo.



Per questo quest’anno più che mai è importante essere qui: non perdiamo la speranza di un mondo migliore, non perdiamo la speranza nella forza buona dell’uomo e nella sua capacità di costruire un mondo libero e democratico, non perdiamo la speranza nella Resistenza.



E’ questo messaggio di speranza e fiducia che voglio lanciare a tutti voi in questa Festa della Liberazione ed insieme al ricordo, alla riconoscenza verso chi ha perso la vita per costruire un mondo migliore, insieme alla memoria, alla grande lezione che sono per tutti noi il passato e la storia … celebriamo oggi anche la consapevolezza dell’importanza della pace, la consapevolezza che una volta conquistata la pace, questa non è per sempre, va coltivata, praticata, pretesa e difesa ogni giorno, da ciascuno di noi, … nelle piccole e grandi cose.



Grazie quindi a tutti voi intervenuti in questa mattina di festa e viva la Liberazione, viva la Resistenza contro ogni sopruso, ogni violenza, ogni guerra, viva la pace!

Buon 25 aprile a tutti!”.