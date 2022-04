Verucchio, riempito in poche ore il pullman per la marcia della pace Perugia Assisi

Attualità

Verucchio

| 13:34 - 25 Aprile 2022

Foto dalla pagina Facebook del comune di Verucchio.



Ieri (domenica 24 aprile) il Comune di Verucchio ha partecipato alla marcia della pace Perugia-Assisi. Diversi cittadini verucchiesi sono partiti in pullman alle 6.30 per l'Umbria, per prendere parte alla manifestazione, al grido di "Fermatevi, la guerra è una follia": un'iniziativa per condannare ogni guerra e chiedere la cessazione del conflitto in Ucraina. Il comune registra una buona partecipazione della cittadinanza, sottolineando che il pullman noleggiato per il viaggio "è stato riempito in poche ore".