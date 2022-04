Serpente rosso di un metro e mezzo al parco di Viserba. Ora è al sicuro al Cras

Attualità

Rimini

| 11:24 - 25 Aprile 2022

Il serpente ritrovato e recuperato.

Un serpente di un metro e mezzo nel parco: non capita tutti i giorni di fare questi “avvistamenti”. Un esemplare rosso che ha destato un po’ di preoccupazione e che è stato immediatamente segnalato alla Polizia Locale sabato mattina da un cittadino a passeggio nel parco Alberto Sordi di Viserba, nei pressi di via Anna Magnani.

Arrivati sul posto, gli agenti della Municipale hanno tenuto sotto controllo per un’ora e mezzo il rettile - che è stato scoperto essere un serpente del grano, una specie esotica non velenosa, probabilmente abbandonata da qualcuno – in attesa dell’arrivo di una volontaria del Centro Recupero Animali Selvatici di Rimini. L’addetta, una volta lì, ha fatto entrare l'animale in un contenitore e l'ha portato nella sede del Cras per metterlo al sicuro. È già stata trovata anche una signora pronta ad adottarlo.