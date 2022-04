Rimini, scontro in via Santa Cristina, coinvolte due auto, tutti illesi: ‘Viabilità pericolosa’

Cronaca

| 10:20 - 25 Aprile 2022

Incidente in via Santa Cristina.

Ennesimo incidente all’altezza dell’ incrocio tra via Quartirolo e via Santa Cristina a Rimini. Ad essere coinvolte, ieri sera verso le 19, due autovetture, una Kia e una Dacia. La prima stava percorrendo la strada lato monte quando, improvvisamente, si è ritrovata innanzi la seconda vettura che, procedendo ad alta velocità, non è riuscita ad evitare l’impatto. La conducente della Kia, che si è schiantata contro il guard rail, è rimasta illesa, mentre uno degli occupanti, in tutto quattro, dell’altra auto, finita in una scarpata, ha subito la rottura di due costole ed è stato subito soccorso dai medici di uno dei mezzi del 118 intervenuti. Sul posto in tutto cinque ambulanze, la Polizia locale e i vigili del fuoco.



Viabilità pericolosa



Nonostante il forte impatto, fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, le vetture tuttavia hanno subito danni importanti. Le problematiche per la viabilità in quel punto sono due, come segnalano le stesse vittime del sinistro: in primis i guard rail di grandi dimensioni, tali da impedire di fatto la corretta visibilità agli automobilisti. Visibilità compromessa anche dalla vegetazione incolta, che necessita, evidentemente, di manutenzione. Non ultima, la questione della velocità delle vetture che, a quanto pare, percorrono via Santa Cristina decisamente oltre i limiti consentiti.