Ladri scatenati a Santarcangelo: svaligiate ‘a catena’ alcune abitazioni

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 09:46 - 25 Aprile 2022

Ladri in azione a Santarcangelo.

Ladri in azione a Santarcangelo. Ignoti malviventi, l’altra sera, probabilmente facenti parte di una stessa banda, hanno svaligiato diverse abitazioni in via Celletta dell'Olio. I fatti sono avvenuti “a catena” tra le 21 e mezzanotte. Sul posto sono intervenuti, dopo la chiamata da parte delle vittime dei furti, i carabinieri che hanno raccolto le informazioni, tuttavia non hanno rilevato impronte. Pare che i ladri abbiano agito senza destare l’attenzione di nessuno. I proprietari delle abitazioni hanno sporto una denuncia di furto contro ignoti .