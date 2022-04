Al Top Club Show Dinner venerdì serata travolgente con le bellissime Jas & Jay

Eventi

Rimini

| 09:37 - 25 Aprile 2022

Le dj Jas & Jay.

Venerdì 29 Aprile, direttamente da Avanti un altro su Canale 5, un DjSet esplosivo a cura delle bellissime Jas&Jay al Top Club Show Dinner di Rimini.

Il set esclusivo con le hit più ritmate del momento, le più ballate nei club, selezionate, presentate e mixate da Jas & Jay.

Jas & Jay, cominciano la loro carriera come cantanti muovendo i primi passi nel mondo della musica, seguendo le orme del papà (cantautore italiano con trascorsi e partecipazione al festival di Sanremo). Bellissime, poliedriche ed instancabili, si avvicinano anche alla danza, alla moda e alla tv; partecipano a “Miss Italia” e trasmissioni RAI come “Il lotto alle otto” e “Mezzogiorno in Famiglia” per la regia di Michele Guardì. Nel 2012 vengono letteralmente rapite e folgorate dal mondo delle discoteche e si innamorano di un delle professioni più affascinanti, quella del DJ. Dopo un periodo di studio e dura preparazione, iniziano ad esibirsi in giro per le discoteche italiane, proponendo un set energico, che esaltato dalla loro positività e bellezza ha entusiasmato pubblico e addetti ai lavori. Jas & Jay sono anche tra le influencer emergenti del momento sui social, con centinaia di migliaia di follower su Instagram.