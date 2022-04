Basket B, il ko di Rimini ad Ancona. Coach Ferrari: 'Primo tempo da dimenticare'

Sport

Rimini

25 Aprile 2022

Un time out di RivieraBanca.

Rimini perde partita e primato solitario. Nel dopo partita del mtch di Ancona, parola al coach Mattia Ferrari: "Non si può essere contenti visto il nostro primo tempo, dopo abbiamo avuto un secondo tempo più solido e di reazione, ma il primo tempo non lascia per niente una bella sensazione. Dobbiamo capire che squadra siamo: quelli del primo tempo, svagati, nevrili, disattenti e mosci oppure quelli del secondo, che giocano, lottano e trovano risorse. Questo è il punto, dobbiamo vedere come usciamo da una sconfitta come questa, se semplicemente scornati, e questo non va bene, oppure imparando e facendo tesoro dell'esperienza vissuta, così da fare un passo in avanti."

Pensi che dopo questa partita ci sia più da lavorare su aspetti tecnici o psicologici?

"E' un aspetto mentale, legato alla prestazione che influisce sull'atteggiamento: diventa poi oggettivamente difficile giocare fuori casa contro una squadra e solida. Nel secondo tempo l'aspetto mentale è stato migliore, infatti siamo riusciti a riportare la partita su binari giusti."

Da questa partita emerge ulteriormente come Ancona sia in grado di mettervi in seria difficoltà.

"Quando perdi 2/2 con un avversario ci sono problemi di accoppiamento, di gestione del sistema di gioco e del ritmo. Probabilmente queste due partite dicono che Ancona è stata meritatamente avanti a lungo, circa l'80% del tempo: è un avversario che ci mette in difficoltà, però sarebbe bello incontrarli ai playoff."

Coach, qual è il tuo commento sul pubblico al seguito della squadra quest'oggi?

"Non si può che ringraziare il nostro pubblico, con dei tifosi così non si vuole perdere mai e stasera abbiamo l'amaro in bocca anche per questo: vorremmo rendere loro quello che danno a noi. Sono stati molto carini applaudendoci anche alla fine, il nostro compito è cercare di vincere più partite possibili a partire da quella di domenica prossima: lo dobbiamo per il lavoro della Società, per il sogno che abbiamo tutti noi e per le persone che ci tifano e stanno dalla nostra parte."