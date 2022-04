Baseball, i Falcons cedono al Modena in gara1 1-8. Rinvita gara2

Sport

Rimini

| 22:06 - 24 Aprile 2022

Il lanciatore dei Falcons Nicolò Ioli.

Prima il Modena e poi la pioggia vincono sul diamante di Riccione dove era in programma la seconda uscita casalinga dei Falcons Torre Pedrera. Opposta a una delle squadre più esperte del girone C, la CSARimini.com ha disputato un’ottima partita, perdendo sì 8-1, ma pagando oltremodo un inning, il sesto, dove gli emiliani hanno fatto la differenza segnando 6 punti.

Per tre inning il punteggio non si sblocca, anche perché sul monte riminese un convincente Nicolò Ioli ha tenuto a freno le temute mazze modenesi concedendo una sola valida in 5 inning. Al resto ci hanno pensato i suoi compagni in difesa, con una preziosa eliminazione a casa base al secondo inning e un doppio gioco risolutivo nel corso della quarta ripresa.

Proprio alla quarta ripresa la CSARimini.com passa in vantaggio: Poggioli piazza un doppio agli esterni imitato da Giovannini per l’1-0 casalingo. Nell’inning successivo Modena sfrutta uno dei pochi errori dei Falcons per pareggiare, poi mette la freccia al sesto quando il rilievo Pedrazzi non riesce ad arginare la potenza del line-up avversario che produce 6 punti. La chiusura sul monte di lancio dei Falcons è stata poi affidata a Muccini.

Il tempo di finire garauno e il diamante di Riccione ha cominciato a inzupparsi per la pioggia caduta senza soste. Così attorno alle 16 gli arbitri non hanno potuto fare altro che decretare il rinvio della seconda partita a data da destinarsi.