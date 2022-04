Calcio RSM, Coppa Titano: Tre Fiori e Folgore vincono il primo round

Sport

Repubblica San Marino

| 21:39 - 24 Aprile 2022

La Folgore esulta (Foto FSGC).

Prendono strade ben definite le due semifinali di Coppa Titano dopo i primi 90’: Folgore e Tre Fiori hanno in mano rispettivamente un 2-0 e un 3-0 da difendere mercoledì sera in occasione delle gare di ritorno. Per i campioni in carica de La Fiorita, la strada si fa particolarmente dura: il Tre Fiori emette un verdetto per certi versi clamoroso in quel di Montecchio, prendendosi la rivincita rispetto all’ultima finale di coppa che premiò Montegiardono dopo una lunghissima serie di rigori. Ed è proprio su rigore che la squadra di Borgagni la sblocca: Lentini viene sgambettato in area poco oltre la mezz’ora e dal dischetto De Lucia è perfetto. Miori, che già si era fatto pericoloso in mischia nelle prime battute di gara, avvicina l’1-1 su angolo. La missione de La Fiorita si complica ulteriormente in chiusura: la difesa di Lasagni legge male il rinvio lunghissimo di Simoncini e Lentini sceglie un dolce pallonetto per mettere in porta il pallone del raddoppio. Al 54’ il 3-0, che passa sempre dai piedi di Lentini: è lui a condurre il contropiede 3 contro 2 che transita sui piedi di Dolcini prima di concludersi in rete dopo la deviazione di Gjurchinoski: sapientissimo il suggerimento mancino del giovane sammarinese a beneficio del croato, che arriva coi tempi giusti sul secondo palo e non deve fare altro che spingere in fondo al sacco. La reazione de La Fiorita porta subito Guidi davanti a Simoncini dopo il tocco smarcante di Lunadei: decisivo il portiere sammarinese nel fermare la conclusione ravvicinata dell’attaccante avversario. Un paio di minuti dopo, altra occasionissima per Guidi: lo schema su punizione libera 20 davanti alla porta, ma la conclusione è affrettata e la palla finisce lontana dai pali. Il forcing de La Fiorita produce, nello scorcio finale, soprattutto una conclusione da lontano di Errico respinta da Simoncini, oltre ad un destro dal limite di Gasperoni, nel recupero, che si infrange a sua volta sui guantoni del numero 1 di Borgagni.

La Fiorita dovrà scalare un vero e proprio Everest, mercoledì, per continuare la difesa del titolo. Più o meno lo stesso vale per il Domagnano, superato 2-0 dalla Folgore in un match a lungo giocato in inferiorità numerica dai Lupi. Al pronti-via della gara di Acquaviva c’è subito bisogno di un intervento salvifico di Colonna, abile a schermare Fedeli nel tu per tu. Poi il Domagnano cresce, ma al 22’ rischia tanto su un colpo di testa di Fedeli dopo preciso cross di Golinucci: la palla sorvola la traversa di poco. La risposta del Domagnano è in una fuga di Bara sulla destra con sapiente appoggio arretrato per Brighi: l’88 calcia di prima ma trova sulla traiettoria Hirsch. Poco dopo, Nucci pennella il cross dalla destra e sul secondo palo sbuca Pasini, che cade a contatto con Grieco. Per l’arbitro è rigore: Colonna ferma la prima conclusione di Docente, poi non può nulla sul ritorno del numero 9, che può raccogliere il pallone vagante ed insaccare da un metro. Il gol aumenta la spinta della Folgore, che in capo a 3’ raddoppia. Pasini si coordina alla perfezione dal limite: il suo mancino di prima intenzione, forte e teso, non dà scampo a Colonna, che però si lamenta con l’arbitro, al pari dei compagni, per un fuorigioco di Dormi che viene giudicato non influente. La Folgore avvicina il tris con un diagonale mancino di Docente che esce di un nulla dal palo lontano. Dall’altra parte, Gueye può bloccare in scioltezza il mancino potente ma centrale di Gaiani su invito di Bara. In chiusura di tempo, altro passaggio chiave del match: Parma alza la gamba nel contrasto con Pasini e l’arbitro decide che si tratta di un intervento da rosso diretto. Il Domagnano, furioso, conduce lo 0-2 fino all’intervallo. Riorganizzate le idee, gli uomini di Mancini tentano di risalire la china nella ripresa, scontrandosi con una Folgore che si chiude con ordine e prova a rendersi pericolosa in contropiede. Angelini per due volte cerca la porta di Gueye con iniziative personali concluse calciando senza il necessario veleno. È invece pericoloso, eccome, il destro dalla distanza di Morena, che Gueye sventa con una parata a terra in bello stile e complicata dal fatto che il pallone avesse rimbalzato sul terreno reso scivoloso dalla pioggia. La Folgore non affonda con particolare convinzione. Nel recupero, Giardi si gira bene in area e coglie l’esterno della rete, mentre il Domagnano ci prova un’ultimissima volta con Morena su punizione: il destro del 14 è ben indirizzato, ma il volo di Gueye nega ai Lupi una rete che avrebbe reso meno amara la domenica e, soprattutto, più semplice la missione rimonta.

I tabellini

LA FIORITA

Vivan, Gasperoni, Brighi (dall’86’ Santi), Miori, Grandoni, Errico, Loiodice (dal 69’ Gregori), Zafferani (dal 52’ Lunadei), Pancotti (dal 52’ Serra Sanchez), Zulli, Guidi

A disposizione: Venturini, Bonifazi, Votino

Allenatore: Oscar Lasagni

TRE FIORI

S. Simoncini, Della Valle, Adami Martins, Grani, Censoni, Pracucci, De Falco (dall’81’ Ciccione), Tamagnini, Dolcini, Gjurchinoski, Lentini (dall’88’ Astolfi)

A disposizione: Castagnoli, Ramundo, Savastano

Allenatore: Gian Luca Borgagni

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon, Salvatore Tuttifrutti

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Brighi, Pracucci, Loiodice, Gjurchinoski

Marcatori: 32’ De Falco, 42’ Lentini, 54’ Gjurchinoski



FOLGORE

Gueye, Hirsch, Massari, Bonini (dall’80’ Spighi), Sottile, Nucci, Golinucci (dall’85’ Giardi), Pasini (dal 76’ Aluigi), Dormi, Docente, Fedeli

A disposizione: Mignani, G. Francioni, Sabbadini, Cerquetti

Allenatore: Omar Lepri

DOMAGNANO

Colonna, Averhoff (dal 59’ Faetanini), Mazzavillani, Parma, Olivieri, Grieco, Bara, Gaiani, Brighi (dal 78’ Ricchi), Morena, Angelini

A disposizione: Ermeti, A. Francioni, Semproli, Ceccaroli

Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Domenico de Girolamo

Assistenti: Andrea Guidi, Giovanni de Girolamo

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Colonna, Faetanini, Sottile, Grieco, Pasini

Espulsi: Parma (rosso diretto)

Marcatori: 28’ Docente, 31’ Pasini

Note: al 28’ Colonna para un calcio di rigore a Docente