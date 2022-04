Arcobaleno sull'Arco d'Augusto: spettacolo di colori su Rimini nello scatto di un lettore

Attualità

Rimini

| 20:05 - 24 Aprile 2022

Non è passato inosservato il bellissimo arcobaleno che intorno alle 19 di oggi, 24 aprile, è apparso sull'Arco d'Augusto, dopo la pioggia pomeridiana. Nasi all’insù e tanti gli scatti destinati a questo spettacolo di colori apparso su Rimini che, mai come in questo periodo, rappresenta un vero e proprio simbolo di speranza. La foto di questo fenomeno ottico atmosferico che Altarimini ha voluto condividere con i lettori è di Mirco Moretti ed è stata scattata dalla sua pizzeria "Al Quadrato" nel centro storico di Rimini.