Calcio Promozione, Gabicce Gradara: battuta la Filottranese con rete di Maggioli

20:02 - 24 Aprile 2022

Il Gabicce Gradara batte la Filottranese di misura con rete di Maggioli ad inizio ripresa ed entra nella zona playoff: quinto posto alla pari della Fermignanese a quota 45 punti. E’ l’undicesimo risultato di fila per la squadra di Mirco Papini (sette vittorie e quattro pareggi).

Primo tempo equilibrato con il Gabicce Gradara alla ricerca del gol che sfiora in tre occasioni, quadrata la Filottranese che cerca di replicare agli attacchi della squadra di casa. Al 3’ angolo di Grassi da destra, Passeri di testa a lato manda a lato di un soffio, al 14’ angolo di Costa e Cinotti di testa spedisce fuori e due minuti dopo Maggioli calcia alto di poco da fuori area. Al 18’ buona palla per Andreucci in area: tiro a lato in area spostato sulla sinistra frontalmente. Al 20’ Prandelli è in ritardo in scivolata su servizio da destra di Vegliò e al 45’ colpo di testa Vegliò su angolo di Costa e parata plastica del portiere.

Al 5’ della ripresa la rete partita: dopo aver recuperato palla cross dalla sinistra Vegliò in area e Maggioli di testa su con uno stacco perentorio sul centro destra infila la palla alla destra del portiere: 1-0. Al 13’ Cinotti sulla trequarti dopo aver vinto un contrasto serve in profondità Vegliò e il diagonale di quest’ultimo è a lato. La Filottranese cerca il recupero ma è evanescente e si rende pericolosa solo una volta a causa di un malinteso difensivo dei padroni di casa mentre il Gabicce Gradara con un paio di contropiede (Serafini calcia a lato in area e Vaierani è anticipato dal portiere) non trova il 2-0 e così il match resta aperto fino alla fine.

Il tecnico A fine partita mister Mirco Papini commenta: ‘E’ stata una vittoria meritata, conquistata contro una squadra di valore, che merita di più della posizione che occupa, in una partita complicata come mi aspettavo. Già nella prima frazione avremmo potuto segnare con su un paio di palle inattive e l’azione di Vegliò-Prandelli; nella ripresa dopo la rete dopo avremmo potuto raddoppiare con un paio di contropiede e voglio rivedere al videotape un paio di episodi su Magi e Serafini su cui per me c’erano gli estremi del rigore. Faccio i complimenti a tutti i miei giocatori veramente encomiabili, anche chi è entrato ha fatto in pieno il suo dovere e avere una possibilità di scelta così ampia è un bel vantaggio per un allenatore”.

Prossima trasferta sabato sul campo della Vigor Castelfidardo.

Il tabellino

GabicceGradara – Filottranese 1-0

GABICCE GRADARA: Fabbri, Maggioli, Costa, Di Addario (28’ st. Serafini), Passeri, Sabattini, Vegliò (39’ st. Magi), Innocentini (33’ st. Montebelli), Prandelli, Grassi, Cinotti (21’ st. Vaierani). A disp. Bulzinetti, Ulloa, Roselli, Granci, Difino. All. Papini

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini (36’ st. Bianchi), Carnevali, Marconi, Coletta, Rossini, Andreucci, Corneli, Nitrati (9’ st. Tarabelli), Coppari, Marconi, Corneli, Boccolini (21’ st. Carboni). A disp. Strappini, Bianchi, Mangoni, Lorenzini,Generi, Giache, Strappini. All. Giuliodori.

ARBITRO: Di Tella di Ancona (Giannoni di Pesaro – Baldoni di Ancona).

RETI: 5’ st. Maggioli

NOTE: giornata piovosa, spettatori 200 circa. Angoli: 7-5. Ammoniti: Cinotti, Boccolini, Carnevali, Passeri, Carboni, Rossini, Recupero: 2’pt, 5’ st.