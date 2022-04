Polisportiva Celle, arriva qualificazione ai playoff di A2

Sport

Rimini

| 08:19 - 25 Aprile 2022

Nonostante una partenza complicata nei primi attrezzi, gli atleti della Polisportiva Celle di Rimini concludono un ottima prova che fa totalizzare alla squadra il miglior punteggio di campionato e il 4° posto a meno di un punto nella gara di giornata. Grazie quindi alla somma di questo piazzamento con quello della prova di Torino la squadra termina il proprio campionato di Serie A2 al 5° posto totale accedendo così alla fase di Play Off.



Sempre a Napoli, il 21-22 maggio, la Polisportiva Celle Rimini sfiderà Roma 70 e La Costanza Andrea Massucchi per la promozione in A1.



In partenza il risultato ottenuto era imprevedibile, dato il ripescaggio, ma con 3 grandissime prove di carattere i ginnasti Thomas Grasso, Andrea Cascianelli, Alessandro Petroncini, Davide Oppizzio, Emmanuele Ercolani, Thomas Montiroli e Luca Bellondi sotto la guida di Pietro Di Pumpo si sono migliorati di gara in gara ottenendo questo prestigioso risultato per la società riminese.