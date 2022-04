Calcio Eccellenza: San Marino espugna Russi e conquista i playoff (0-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 18:09 - 24 Aprile 2022

Victor San Marino.



Russi-Victor San Marino 0-1



RUSSI: Lombardi; Benini, Bungaja, Bolognesi, Ferrari; Ferretti, Garavini; Venturi, Bezzi, Saporetti; Salomone.

In panchina: Savini, Succi, Papa, Fato, Santomauro, Lamia, Calderoni, Zannoni, Tunde. All.: Orecchia.

VICTOR SAN MARINO: Pazzini; Greco, De Queiroz, Pedrazzini (7’ pt Pastorelli), Boccioletti; Morelli, Barone, Santoni, Albonetti (40’ st Gaudenzi); Carrer (20’ pt Zabre), Ambrosini.

In panchina: Battistini, Guglielmi, Michelucci, Rosti, Sapori, Del Prete. All.: D’Amore.

ARBITRO: Nicotra (Finale Emilia)

RETE: 27' pt Zabre.

AMMONITI: Bungaja, Zabre, Benini, Barone, Ambrosini, Pazzini, Orecchia (all. Russi).

ESPULSO: Greco al 35’ per doppia ammonizione.



RUSSI Il Victor San Marino centra uno storico traguardo al suo primo anno di vita: la squadra calcistica sammarinese è infatti riuscita ad ottenere l’accesso ai playoff regionali battendo il Russi e grazie all’inaspettato passo falso casalingo della Savignanese contro il Sanpaimola: 1-2 il risultato finale allo stadio “Giuseppe Capanni”. Decisivo, per l’11° successo di capitan Barone e compagni nel Campionato di Eccellenza, il gol di Zabre al 27’ del primo tempo: l'attaccante, entrato al posto di Carrer al 20’, anche lui out per infortunio, effettua un rapido e bellissimo scambio con Ambrosini per poi presentarsi tutto solo davanti a Lombardi e superarlo per il definitivo vantaggio biancoazzurro.