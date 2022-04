Calcio Promozione: Sant'Ermete e Novafeltria non si fanno male. Pari a reti inviolate

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:43 - 24 Aprile 2022

Fantasy kit di Sant'Ermete e Novafeltria (ideati da David Pellegrini & Riccardo Giannini).



Sant'Ermete - Novafeltria 0-0



SANT'ERMETE: Romani, Bonifazi, Righetti, Baffoni, Merendino, Marconi (35' st Marcaccio), Braschi (31' st Contadini), D'Elia (16' st Noschese), Benvenuti (14' st Betti), Mezgour, Fuchi (42' st Gattei Colonna).

In panchina: Dente, Sartini, Canducci, Bonetti.

All. Santi.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Crociani, Amadei, Cappello, Frihat, Mahmutaj (19' st Alpino), Radici (44' st Rizzo), Boschetti, Toromani (40' st Niang).

In panchina: Cappella, Valentini, Bindi, Kouassi, Vivo, Cantori.

All. Giorgi.



ARBITRO: Zannoni di Cesena.

AMMONITI: Mahmutaj, Righetti, Crociani, Righetti (all. S.Ermete)



SANT'ERMETE Sotto la pioggia battente, Sant'Ermete e Novafeltria pareggiano a reti inviolate. Qualche rimpianto per i locali per non aver capitalizzato le occasioni create nel primo tempo, per gli ospiti invece un punto che muove la classifica in chiave salvezza e che conferma il carattere e la buona tenuta difensiva, al netto di qualche disattenzione. Buone indicazioni in particolare, per Giorgi, da Andreani, Soumahin, dalla coppia centrale difensiva e da Crociani, moto perpetuo in una mediana orfana dello squalificato Baldinini. Primo squillo della gara al 10': punizione di Soumahin e colpo di testa di Boschetti di poco a lato. La risposta del Sant'Ermete al 17' con Mezgour che alza da posizione favorevole. Alla mezz'ora Romani, ex di turno, respinge il colpo di testa di Toromani. Il Sant'Ermete risponde due minuti dopo, con una ripartenza avviata da una palla persa a centrocampo dagli avversari: D'Elia si fa murare da Andreani in uscita. Al 34' Cappello cerca il retropassaggio di testa all'indietro per Andreani, ma il tocco è troppo corto: ne approfitta D'Elia, il cui tiro però si perde di poco a lato. Al 39' azione manovrata dei locali sulla sinistra, al tiro Fuchi che colpisce l'esterno della rete. A inizio ripresa Mezgour sfrutta una disattenzione della difesa, Andreani in uscita lo ferma. Cessa la pioggia, le due squadre continuano a darsi battaglia sportivamente, ma non si registrano altre occasioni.