Rimini Calcio, beffa al 90': con il Ghiviborgo è 1-1. Le pagelle di Giorgia Bertozzi

Sport

Rimini

| 17:22 - 24 Aprile 2022

Germinale ha appena segnato l'1-0 (foto Venturini).





Rimini beffato al 90' dal Ghiviborgo: al Neri finisce 1-1, con le reti siglate nella ripresa. Al 54' Germinale sfrutta un tentativo di rovesciata di Piscitella, su cross di Ferrara, per battere Nucci. All'81' Ghiviborgo in dieci per l'espulsione di Mosti, ma proprio al 90' Sall supera Tanasa e infila Marietta sotto la traversa. Anche il Rimini chiude in dieci per il doppio giallo di Mencagli.



Marietta 5,5: attento in uscita, ma sul gol di Sall poteva fare di più su una conclusione da lontano che andava valutata meglio.



Lo Duca 6: diligente, porta a casa una prestazione senza infamia e senza lode.



Pietrangeli 6,5: Sall è un brutto cliente soprattutto quando va via in velocità, ma nonostante non sia la sua migliore caratteristica, lo doma e gli lascia solo le briciole fino all’ultimo minuto. Purtroppo non di più.



Panelli 6: impegnato più nel costruire gioco che a difendere. Qualche sbavatura, ma perdonabile.



Haveri 6: si vede di più in un secondo tempo dove il Rimini è migliore. Non incide abbastanza sulla gara per le potenzialità che ha dal punto di vista fisico e della corsa.



Andreis 6: Il più pericoloso del Rimini in un primo tempo non esaltante per i biancorossi. I suoi inserimenti ravvivano la manovra riminese e finché sta in campo è il più lucido in zona gol (dal 1' st Ferrara 6: innesca l’azione del gol di Germinale e dà un buon brio all’azione offensiva riminese).



Tanasa 5,5: buona partita, ma macchiata indelebilmente da un mancato contrasto su Sall che lo supera senza più ostacoli va a segnare il gol del pareggio a tempo scaduto.



Tonelli 6,5: dinamismo, precisione e grinta. Un’altra ottima gara da parte del centrocampista biancorosso vera cerniera tra attacco e centrocampo. E’ lui che accende il Rimini dopo mezz’ora di apatia prendendolo per mano (dal 35' st Pari s.v.).



Gabbianelli 6: meno preciso rispetto al solito. Alla distanza sembra accusare la fatica di tutta la stagione e Gaburro decide di inserire forze più fresche (dal 29’ st Greselin 5,5: passi avanti rispetto alle ultime uscite, ma ha sulla coscienza il possibile raddoppio perché si divora una chance clamorosa sparando sul portiere già a terra da ottima posizione).



Germinale 7: Nel primo tempo rimane imbrigliato nelle maglie della difesa toscana, ma una grossa occasione la crea lo stesso e viene steso in area tra le proteste per un rigore che non arriva. Nella ripresa entra con la stessa determinazione facendosi trovare pronto al 5° gol stagionale.



Piscitella 5,5: da lui ci si aspetta molto di più. Non è in un periodo d’oro e gli avversari riescono ad intercettare troppo spesso i suoi movimenti.



All. Gaburro 6: deve rinunciare a Mencagli dal primo minuto, ma trova comunque l’apporto di Germinale. Nel secondo tempo riesce comunque a cambiare un Rimini troppo sornione mettendo mano alle sue cartucce di centrocampo. Ora dovrà lavorare sulla psicologia della squadra affinché questo pareggio subito in extremis non pesi troppo sulla testa dei suoi.



Rimini - Ghiviborgo 1-1

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri; Andreis (dal 1' st Ferrara), Tanasa, Tonelli (dal 35' st Pari); Gabbianelli (dal 29' st Greselin), Germinale (dal 29' st Mencagli), Piscitella.In panchina: Piretro, Deratti, Cuccato, Pecci, Arlotti.All. Gaburro.GHIVIBORGO (4-4-1-1): Nucci; Mosti, Monacizzo, Sorbo, Baggiani (dal 44' st Belluomini, dal 49' st Tragni); Bongiorni (dal 39' st Riccioni), Fazzi, Lauria (dal 15' st Melandri), Bachini; Nottoli; Sall.In panchina: Tremori, Molinaro, Velani, Campani, Tragni, Passarello.All. Vangioni.ARBITRO: Catanzaro della sezione di Catanzaro.RETI: 9' st Germinale, 45' st SallAMMONITI: Sall, Mosti, Tanasa, Mencagli, FazziESPULSI: 36' st Mosti per doppia ammonizione, 46' st Mencagli per doppia ammonizione.