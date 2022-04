Calcio Prima Categoria: San Lorenzo, poker a domicilio al Morciano (1-4)

Sport

Morciano

| 17:36 - 24 Aprile 2022

Rosa del Morciano.



Morciano - San Lorenzo 1-4



MORCIANO: Di Renzo, Lazzari, Garetti (dal 77° Alberrtini), Tonelli, Cenci (dal 46° Scognamiglio )N., Iannucci, Laro (dall'80° Greco), Grimaldi, Della Marchina (dal 67° Scognamiglio C.), Casciola, Longoni (dal 67° Mazzali).

In panchina: Baffoni, Fiorini, Berardi.

All. Rubino

SAN LORENZO: Pelliccioni, Mancini, Tontini A., Quadrelli (dal 46° Crescentini), Veschi, Lazzaretti, Stefanutti (dal 52° Bianco), Scarpellini, Giannetti (dall' 80° Nasuti), Amaducci (dal 68° Laurino).

In panchina. Lazzaretti, Berni, Vandi, Santini, Tontini D., Nasuti.

All. Costa



ARBITRO: Arienti di Cesena.

RETI: 2' Scarpellini, 37' Grimaldi, 79' Giannetti, 92' Bianco.

AMMONITI: Tontini A., Lazzari

ESPULSO: Tonelli.



MORCIANO Parte bene il San Lorenzo che pesca il jolly al 2' con Scarpellini che beffa Di Renzo con un pallonetto. Al 35' Morciano in dieci per l'espulsione di Tonelli, per doppia ammonizione. Al 37' i biancorossi trovano il pareggio con Grimaldi, servito da un cross da destra di Longoni. Nel minuto di recupero del primo tempo Stefanutti riporta in vantaggio i riccionesi con una conclusione dall'interno dell'area. A inizio ripresa Longoni supera il portiere, ma il tiro si infrange sul palo. Il San Lorenzo chiude il conto al 79' con Giannetti, nel recupero il poker di Bianco.