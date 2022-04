Basket C Silver, Angels corsari a Correggio (75-88)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:00 - 24 Aprile 2022

L'esultanza Angels.

Tornano alla vittoria gli Angels di coach Massimo Bernardi espugnando il parquet di Correggio per 75-88 con una prova di personalità. I gialloblù guidano fin dalle prime battute con Buzzone e Ramilli scappando via sul 15-23 al 10’. Nel secondo periodo l’energia di Piazza e i canestri di Morandotti permettono ai Dulca Angels di andare al riposo lungo sul 31-41. Al rientro arriva il break di 18-27 che indirizza il match in favore dei Dulca Angels, guidati da un grande Mazzotti che serve numerosi assist per i canestri di James e Mulazzani (49-68 al 30’).

Nell'ultimo quarto, Correggio prova a rispondere con Vivarelli, ma gli Angels rimangono concentrati e trovano la vittoria finale. Prossimo appuntamento sabato al Pala SGR ore 18.00 con CVD.

ANGELS: Buzzone 10, Ramilli 21, Morandotti 8, James 26, Mulazzani 11, Piazza 6, Nervegna 2, Chiari 3, Mazzotti 1, Nuvoli, Mancini, Bonfè. All. Bernardi.