Meteo: sul riminese un po' di variabilità, ma tendenza al miglioramento

Attualità

Rimini

| 17:02 - 24 Aprile 2022

Bollettino meteo 25-26-27 aprile 2022.



Dopo il ritorno delle piogge negli ultimi giorni le condizioni atmosferiche tendono a migliorare, sebbene permarrà residua variabilità nei primi giorni della settimana. Temperature in linea con la media del periodo.



Lunedì 25 Aprile



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino, fino a nuvoloso al pomeriggio per transito di nubi cumuliformi. Transito di innocue velature in serata con cieli al più poco nuvolosi.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati locali rovesci in rapido sviluppo nel primo pomeriggio a ridosso dei rilievi, in occasionale sconfinamento ai settori di pianura e costa.

Temperature: stazionarie, con massimo fino a +7/8°C sui rilievi e fino a +10/12°C tra pianura e

costa; massime comprese tra i +17/19°C.

Venti: deboli Sud-Ovest in rotazione da Sud-Est in costa al pomeriggio.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al pomeriggio.

Attendibilità: alta.



Martedì 26 Aprile

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino, con nuovo aumento della nuvolosità cumuliforme nelle ore pomeridiane; sereno in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori minimi, compresi tra i +6/8°C sui rilievi e i +10/11°C in pianura; in lieve aumento nei valori massimo con punte fino a +20/21°C in pianura

Venti: deboli-moderati da Sud-Ovest, moderati da Sud-Est al pomeriggio in costa.

Mare: poco mosso al mattino, mosso al pomeriggio.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 27 Aprile



Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso tra mattino e pomeriggio, maggiori schiarite entro sera.

Precipitazioni: generalmente assenti, non si escludono locali sporadici piovaschi nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime senza variazioni di rilievi, comprese tra i +6/8°C dell’Appennino e i +10/12°C della pianura; massime in calo, con valori per lo più compresi tra i +15/17°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, localmente moderati in costa; ventilazione in rotazione da Est/Nord-Est nel corso del pomeriggio, da Sud-Est in serata.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: prevalgono condizioni di generale stabilità tra le giornate di Giovedì 28 e

Venerdì 29 Aprile, con frequenti momenti soleggiati e temperature in lieve aumento; possibile

nuovo peggioramento nel corso del week-end.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



