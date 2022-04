Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, pari 0-0 con il Diegaro e salvezza

Sport

Coriano

| 12:40 - 25 Aprile 2022

Il portiere Pollini e Anastasi.



Tropical Coriano - Diegaro 0-0



TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi, Perazzini (42' st Palazzi), Stanco, Deluigi, Anastasi, Cremonini (31' st Tonini), Fabbri, Rivi, Tomassini (42' st Vitaioli), Mularoni (47' st Matteoni).

All. Bucci.

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Zannoli, Ravaioli, Magi, Medici, Zamagni (37' st Bartoletti), De Rosa, Morganti (21' st Zarrelli), Domini, Sankhare.

All. Mariani.



ARBITRO: Mirabella di Acireale.

AMMONITI: Domini, Bartoletti.



CORIANO Sesta partita su sette per il Tropical Coriano senza reti, ma il pari per 0-0 permette ai ragazzi allenati da Bucci di festeggiare la salvezza diretta senza playout. Il Tropical chiude a 29 punti assieme al Degaro e al Sanpaimola, vittorioso in casa della Savignanese. Retrocesso il Cotignola (20 punti), San Pietro in Vincoli (25) e Valsanterno (28) si giocheranno la permanenza in Eccellenza ai playout. Per il Tropical, nell'ultima gara stagionale, qualche brivido in avvio: al 5' Pollini salva su Medici, tre minuti dopo Deluigi si oppone sulla linea al tiro di Sankhare. Al 10' è Foiera a deviare il tentativo di Fabbri. All'82' ancora Foiera miracoloso su Rivi.