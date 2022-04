Droga e clandestini in hotel di Bellaria, licenza sospesa per dieci giorni e una denuncia Cliente denunciato per minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale

Cronaca Bellaria Igea Marina | 12:20 - 24 Aprile 2022 L'hotel di Bellaria. Sospensione della licenza per 10 giorni, provvedimento del Questore della Provincia di Rimini, adottato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), e notificato ad un albergatore di Bellaria. Questo l’esito di alcuni accertamenti effettuati alla struttura dalla Polizia Locale di Rimini e Bellaria Igea Marina. All’interno dell’hotel hanno infatti scoperto un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di un cliente extracomunitario che qui alloggiava, pluripregiudicato per reati di spaccio e per immigrazione clandestina. La stanza era utilizzata infatti dall’uomo come luogo di confezionamento e deposito della sostanza stupefacente. Inoltre qui spesso gli alloggiati non venivano registrati regolarmente nell’apposito portale della Questura, favorendo pertanto la presenza di pregiudicati e clandestini non monitorati. Una situazione non risulta isolata poiché sono stati riscontrati altri gravi episodi accaduti nell’anno precedente. Durante la notifica del provvedimento del Questore è stato peraltro denunciato un cliente, già gravato da numerosi precedenti di polizia, che si è reso responsabile di comportamenti riconducibili a minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale. < Articolo precedente Articolo successivo >