Concerti, talk e masterclass con ospiti internazionali: ecco il Bellaria Film Festival 2022

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:37 - 24 Aprile 2022

Bellaria Film Festival 2022.

Sarà "un anno importante" per il Bellaria Film Festival, la rassegna di cinema indipendente che nel 2022 approda alla sua 40esima edizione e vuole rilanciarsi dopo le difficoltà legate alla pandemia. Il Festival, organizzato dall'amministrazione comunale di Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini, e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, si terrà dal 12 al 15 maggio all'insegna di una nuova direzione organizzativa e artistica, che "si propone- segnala la Regione- di tornare alle origini e riportare nella Riviera romagnola il cinema indipendente italiano, i giovani e una rinnovata apertura internazionale". Tutte le novità saranno presentate in conferenza stampa mercoledì a Bologna con la vicepresidente della Regione Elly Schlein, la direttrice artistica Daniela Persico, l'assessore alla Cultura del Comune di Bellaria-Igea Marina Michele Neri, il responsabile di Emilia-Romagna Film Commission Fabio Abagnato e Sergio Canneto della società Approdi, che realizza il festival.