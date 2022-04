Volley D femminile, la Beach & Park perde il derby di Ravenna (3-0) ma è salva

Sport

| 10:56 - 24 Aprile 2022

“Le nostre avversarie non ci hanno regalato niente, come è giusto: hanno giocato con la squadra titolare i primi due set e hanno inserito qualche giocatrice dalla panchina solo nel terzo – ha spiegato coach Wilson Renzi nel dopo partita. – Non sono scontento del campionato fatto dalle mie ragazze visto che due mesi fa eravamo virtualmente retrocesse e invece ci siamo salvate ma devo dire che in questa partita siamo state molto sottotono. Abbiamo sbagliato tantissimo in tutti i fondamentali. Nei primi due set ho provato diversi cambi per dare una scossa ma non c’è stato niente da fare. Nel terzo, Ravenna ha schierato qualche riserva e abbiamo giocato un po’ meglio, andando anche sopra nel punteggio ma sul 18/16 per noi abbiamo preso un parziale di 0/9 che ha chiuso il match”.

La Beach & Park, battendo Coriano mercoledì scorso, aveva praticamente conquistato il diritto di giocare ancora in serie D l’anno prossimo. La sconfitta di sabato 23 del Villa Verucchio con il Forlì ha reso ufficiale la salvezza nonostante alla squadra del riminese manchino ancora due partite. Neanche il Riccione, al quale manca un solo match per chiudere la stagione, può più raggiungere le titane in classifica.

Beach & Park. Ricciotti 3, Filippi 2, Renzi 4, Tura 17, Valentini 1, Esposito 1, Menicucci 1, Casadei 2, Bernardi 1, Pasolini (L). All. Wilson Renzi.

Classifica. Forlimpopoli 52, Portuali Ravenna 47, Athena Rimini 43, Teodora Ravenna 38, Junior Coriano 34, Volley Team San Giuliano 30, Libertas Forlì 17, Beach & Park San Marino 15, Santarcangelo 15, Riccione City Volley 11, Villa Verucchio 7.