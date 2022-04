Baseball, San Marino fa doppietta contro Godo: 11-5 e 6-1

Sport

Repubblica San Marino

| 10:44 - 24 Aprile 2022

Il lanciatore Quevedo.

i Campioni d’Italia mettono a segno la doppietta con Godo e rimangono imbattuti al comando del girone C in questa prima fase (8 vinte e 0 perse). Con l’Hort@ le due partite terminano col punteggio di 11-5 (vincente Quattrini, perdente Galeotti) e 6-1 (vincente Quevedo, perdente Garcia del Toro), con buon contributo da parte di tutti i giocatori entrati in campo.

GARA1, SAN MARINO – GODO 11-5

Gara1 ha uno svolgimento altalenante, con Godo al comando dopo il primo inning ma coi Titani a mettere le cose in chiaro tra seconda e quarta ripresa con otto segnature. Nel box sammarinese la parte del leone l’hanno recitata Angulo (due doppi e un triplo) e Celli (singolo e triplo). Sul monte ottima gara di Gabriele Quattrini, pitcher vincente.

Si diceva dell’inizio, con l’Hort@ Godo a scattare meglio dai blocchi. Comincia Marco Servidei con la valida subito dietro gli interni, poi Quattrini colpisce Luca Servidei ma sul successivo tentativo di doppia rubata quest’ultimo è eliminato in seconda. Poi, però, arriva il lancio pazzo che fa entrare il primo punto dei romagnoli (0-1).

Nella parte bassa della stessa ripresa San Marino non trova efficacia, poi al 2° ecco quattro punti che ribaltano i destini del match. Apre Ustariz col singolo, poi Leonora è colpito e Batista li porta a casa entrambi (dopo l’avanzamento per lancio pazzo) con il singolo del 2-1. Non solo, perché il doppio di Epifano genera il 3-1 e la rimbalzante di Pulzetti il 4-1.

Al 4° altra scossa decisiva. Su Pulzetti c’è l’errore della difesa, Ferrini guadagna una base ball, entrambi avanzano su lancio pazzo, una palla mancata fa entrare il 5-1 e Angulo, straordinario in tutta la gara, va col doppio del 6-1. Dopo il cambio sul monte, con Piumatti per Galeotti, Celli colpisce un singolo e Leonora va col doppio dell’8-1.

Partita bene indirizzata per i padroni di casa, col punteggio che rimane identico fino alla parte alta del 6° quando Godo trova punti sul neoentrato Luca Di Raffaele. Dopo l’eliminazione al piatto di Vallejo, il rilievo concede le basi ball a Giacomo Meriggi, Davide Meriggi ed Evangelista. Con i cuscini pieni, il singolo di Galli vale due punti (3-8), con Di Raffaele che elimina Bucchi (F8), viene toccato dal singolo di Tanesini e poi chiude l’inning facendo battere in diamante Marco Servidei.

Al 7° Vallejo mette a segno un fuoricampo per il 4-8, ma nella parte bassa della stessa ripresa Angulo centra un gran triplo da due punti per allargare nuovamente la forbice tra le due squadre (10-4).

Anche all’8° le squadre si scambiano punti, senza però cambiare l’ordine delle cose. Godo si porta sul 5-10 con Tanesini che a basi piene batte in doppio gioco e San Marino va sull’11-5 nella parte bassa alla stessa maniera, con una rimbalzante in doppio gioco di Batista. Finisce 11-5.

Il tabellino

GODO: M. Servidei 3b (1/3), L. Servidei ss (0/4), Monari (Vallejo 2/3, C. Laghi) dh (0/2), G, Meriggi ed (1/4), D. Meriggi es (0/3), Evangelista r (1/3), Casadio (Gallki 2/3) 1b (1/3), Bucchi 2b (0/3), Tanesini ec (2/4).

SAN MARINO: Ferrini 3b (2/4), Angulo 2b (3/5), Celli ec (2/4), Lino r (0/5), Ustariz 1b (2/5), Leonora es (1/2), Batista ed (1/4), Epifano (Di Fabio 0/4) ss (1/1), Pulzetti dh (2/4).

GODO: 100 002 110 = 5 bv 10 e 2

SAN MARINO: 040 400 21X = 11 bv 14 e 0

LANCIATORI: Galeotti (L) rl 3, bvc 6, bb 2, so 0, pgl 5; Piumatti (r) rl 3, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0; Canellini (f) rl 2, bvc 4, bb 2, so 1, pgl 3; Quattrini (W) rl 5, bvc 4, bb 1, so 2, pgl 1; Lu. Di Raffaele (r) rl 2, bvc 3, bb 3, so 3, pgl 3; Peluso (f) rl 2, bvc 3, bb 4, so 1, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Vallejo (1p. al 7°); tripli di Angulo e Celli; doppi di G. Meriggi, Angulo (2), Leonora ed Epifano.

GARA2, SAN MARINO – GODO 6-1

Quevedo è straordinario, l’attacco mette la bandierina al terzo contro un ottimo Garcia del Toro e poi scappa via al sesto inning. Benissimo Leonora, che assiste a casa al 6° impedendo la segnatura dell’1-1 e qualche minuto dopo batte il triplo che porta a casa i due punti del 3-0.

Il vantaggio sammarinese arriva al 3° dopo che fin lì avevano dominato i due lanciatori. Batista va col doppio in apertura, Pieternella lo sposta in terza con una volata e Luca Pulzetti piazza il singolo che porta a casa l’importante 1-0. Al 4° San Marino non sfrutta due uomini in posizione punto e nella parte alta del sesto Quevedo accusa un leggero calo dopo cinque riprese di dominio assoluto. Godo arriva a centimetri dal pari. Marco Servidei guadagna una base ball, Luca Servidei lo sposta in seconda con un bunt poi, dopo la base a Giacomo Meriggi, ecco la valida di Davide Meriggi a sinistra. La palla arriva in zona Leonora, che fulmina a casa Marco Servidei per il terzo out. Gran giocata.

Al cambio di campo San Marino scappa via e il protagonista è di nuovo Leonora, che con due in base (base ball a Celli, singolo di Lino) colpisce un gran triplo e firma, dunque, il 3-0. Non solo, perché arriva poi anche il triplo di Pieternella al muro per il 4-0.

Al 7°, su Baez, Godo segna il punto dell’1-4 (base a Galli e doppio di Tanesini), ma nella parte bassa la volata di sacrificio di Celli ristabilisce le distanze (5-1). All’8° il 6-1 è firmato da un’altra volata, questa volta di Pieternella.

Baez chiude in decisa crescita e tra ottavo e nono inning concede un solo arrivo in base. Per lui c’è la salvezza, per Quevedo la vittoria, per San Marino l’ottavo successo in altrettante gare.

Il tabellino

GODO: M. Servidei 3b (0/3), L. Servidei ss (0/3), Vallejo dh (0/3), G. Meriggi ed (1/3), D. Meriggi es (2/4), Galli 1b (0/3), Casadio (Laghi 0/1) r (0/3), Bucchi 2b (0/3), Tanesini ec (1/3).

SAN MARINO: Ferrini 3b (0/3), Angulo 2b (0/3), Celli ec (0/2), Lino dh (2/3), Ustariz 1b (0/2), Leonora es (1/3), Batista ed (2/4), Pieternella r (1/3), Pulzetti ss (1/3).

GODO: 000 000 100 = 1 bv 4 e 0

SAN MARINO: 001 003 11X = 6 bv 7 e 1

LANCIATORI: Garcia del Toro (L) rl 6.1, bvc 5, bb 4, so 6, pgl 4; Sabbadini (r) rl 0.1, bvc 1, bb 3, so 0, pgl 1; Focchi (f) rl 1.2, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 1; Quevedo (W) rl 6, bvc 2, bb 3, so 9, pgl 0; Baez (S) rl 3, bvc 2, bb 1, so 6, pgl 1.

NOTE: tripli di Leonora, Batista e Pieternella; doppi di Tanesini e Batista.