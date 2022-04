Attualità

Rimini

| 10:13 - 24 Aprile 2022

La rotonda di via Flaminia Conca.

La rotonda in via Flaminia Conca vicino al tribunale, vessa in pessime condizioni da tempo: a segnalare lo stato di incuria del luogo è un nostro lettore che allega, come documentazione, una foto denunciato che è “in questo stato da quasi un anno, si fanno asfalti in fretta e furia intorno allo stadio per l'evento del raduno alpini e questa rotonda la vedrà chiunque uscendo dall'autostrada verrà verso lo stadio e il mare, noi abitanti della zona ci chiediamo quanto starà così?”