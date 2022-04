Coriano, l’ultima seduta di Consiglio comunale per Domenica Spinelli: ‘Che Coriano possa avere ancora un percorso amministrativo libero dai condizionamenti politici’

Attualità

Coriano

| 09:58 - 24 Aprile 2022

Tra la sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco Gianluca Ugolini e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi.

Dopo dieci anni di mandato Domenica Spinelli, primo cittadino di Coriano, ha tenuto, nella Sala Isotta del Teatro CorTe, l’ultimo Consiglio comunale in carica e “farlo in presenza, davanti a tutti voi, è ancora più emozionante”, ha detto. Chiude i due mandati con l’importante traguardo dell’approvazione definitiva della variante al piano regolatore e del rendiconto che certifica la solidità dell’ente e il trend positivo di virtuosità economica dei bilanci dal 2012 ad oggi.



“Continuiamo con fiducia a guardare al futuro – ha proseguito la Spinelli – perché c’è ancora tanto da fare per Coriano e per i Corianesi. Un grande grazie a tutti i dipendenti pubblici, ai dirigenti, ai collaboratori esterni delle cooperative che hanno garantito servizi importanti alla cittadinanza. Sono stati 10 anni di grande lavoro: pensate, quasi 2mila delibere approvate, attività di ogni genere solo e sempre per il bene pubblico ed il sostegno della popolazione. L’augurio che vi faccio e che mi faccio è che Coriano possa avere ancora un percorso amministrativo libero dai condizionamenti politici così come è stato il nostro in questo lasso di tempo: i sindaci passano, gli impegni e la perseveranza nell’azione amministrativa restano. Ho imparato tantissimo dal 2012 fino ad oggi e continuerò ad offrire contributo e sostegno a chi verrà dopo di me per il bene della città”.



Alla conclusione, la seduta ha salutato la sindaco uscente con un applauso; a seguire i ringraziamenti alla sua squadra, al presidente del Consiglio comunale Primiano Rosa e alla dott.ssa Carla Franchini assieme allo staff del Ced che ha permesso di svolgere consigli comunali in modalità mista e anche lo streaming. In 10 anni circa 150 Consigli comunali, “fiera – la chiosa della Spinelli - di essere stata sempre presente”.

Poi tutti insieme, maggioranza e minoranza, davanti agli obiettivi e agli scatti per quelle immagini che resteranno nella storia di Coriano.