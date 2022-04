Giovane accoltellato a Viserba, per lui prognosi di 40 giorni

Cronaca

Rimini

| 08:01 - 24 Aprile 2022

Il luogo dell'accoltellamento davanti a un negozio.

Sono migliorate le condizioni del giovane ferito a coltellate a Viserba. Resta in prognosi riservata il 19enne di nazionalità albanese che è stato raggiunto da almeno due fendenti, uno dei quali allo stomaco, all’incrocio tra le vie Polazzi e Mazzini. Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravi, la prognosi è di 40 giorni, salvo complicazioni. La terribile vicenda risale alle 18.30 di venerdì sera (22 aprile) quando tra alcuni giovani, all'altezza del nuovo sottopasso ciclopedonale, è scoppiata una violenta lite, presumibilmente collegata a una questione di debiti collegati al mondo dello spaccio. Al culmine dell’accesa discussione l’aggressore avrebbe estratto un coltello e sferrato diverse coltellate al 19enne colpendolo al costato e all'addome. E’ stata la titolare di un negozio a chiamare subito i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo a Cesena e i carabinieri di Rimini. In queste ore proseguono le indagini, il 19enne avrebbe affermato di non conoscere l’identità del suo assalitore.