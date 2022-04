Basket C Silver, i Titans dominano il Gualdo (86-61). Cinque giocatori in doppa cifra

Sport

Repubblica San Marino

| 21:38 - 23 Aprile 2022

Gamberini in azione.

Finisce con un 86-61 nei confronti di Gualdo la seconda fase di regular season dei Titans. I biancazzurri conquistano la quinta vittoria consecutiva, mantengono il Multieventi inviolato e si apprestano a giocare la Final Four di Coppa nel prossimo weekend.

La Pallacanestro Titano, per l’occasione guidata in panchina da coach Paccagnella, era senza Fornaciari e con Saponi e Raschi tenuti precauzionalmente a riposo. Rotazioni più corte del solito, ma energia e determinazione in campo non sono mai mancate.

Saliscendi continuo in gran parte del primo quarto, con buon contributo di tutti e coi Titans a fuggire via dal 16 pari al 24-18 del 10’ (contropiede di Dini e due di Gamberini in calce al parziale).

Nel secondo quarto la Pallacanestro Titano aggiusta la mira dalla lunga distanza e mette a segno triple con continuità. Il canestro da tre di capitan Macina, al ritorno, vale il 35-22 al 14’, mentre la coppia di liberi di Altavilla manda i nostri addirittura sul 46-24, per un +22 di buonissimo auspicio (poi 48-26 al 20’).

La gara è bene indirizzata e nel secondo tempo la tendenza non cambia, coi Titans spesso e volentieri oltre un rassicurante +20. Gamberini prosegue a segnare con continuità, ma è tutta la squadra a essere produttiva ed efficace. Nel quarto parziale i padroni di casa sfiorano a più riprese il +30 (massimo vantaggio sull’82-54) e conducono in porto una vittoria che conferma il buon momento complessivo del team (86-61 al 40’).

Top scorer in questa occasione Tommaso Gamberini, che raggiunge quota 26 punti. Doppia cifra anche per Dini (16), Liberti (14), Altavilla (14) e Macina (12).

In attesa di conoscere l’avversario dei playoff, i Titans sono attesi alla Final Four di Coppa. Sabato prossimo a Montemarciano, semifinale contro Perugia.

Il tabellino

PALL. TITANO – GUALDO BASKET 86-61

TITANO: Gamberini 26, Altavilla 14, Marcattili, Macina 12, Dini 16, Liberti 14, Grandi 2, Fusco 2, Raschi ne, Saponi ne. All.: Paccagnella.

GUALDO: L. Marini 15, R. Hanelli 3, B. Hanelli 10, D’Annibale 5, Moriconi 6, De Angelis 14, Ardenti, Toppi 7, F. Marini 1. All.: Paleco.

Parziali: 24-18