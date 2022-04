Calcio D, la Sammaurese fa un piccolo Progresso: 0-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 21:02 - 23 Aprile 2022

Positivo pareggio senza goal oggi pomeriggio per la Sammaurese sul terreno del Progresso. Match fisico e molto bloccato fin dai primi minuti, con i giallorossi insidiosi davanti e attenti dietro a non subire eventuali iniziative dei locali, a caccia di punti per allontanare il penultimo posto che significa retrocessione diretta. La partita comunque giunge all’intervallo senza particolari scossoni.

Nella ripresa la Sammaurese alza i giri del motore e tenta di piazzare la zampata in grado di garantire l’intera posta, ma le occasioni da continuano a latitare. Dal canto loro gli emiliani chiudono ogni spazio in retroguardia, provando a pungere in fase offensiva senza mai però impensierire davvero Adorni.

Finisce così, un punto per parte. Esito utile, per quanto concerne la Protti’s band, a smuovere ancora la graduatoria, che sorride con un bottino di 43 punti a sole cinque partite dal termine del campionato.

Il tabellino

Progresso-Sammaurese 0-0

Progresso: Celeste, Mele, Ferraresi, Gulinatti, Fiore, Cantelli, Grazia, Bagatti, D’Amuri, Marchetti, Salvatori. A disp: Tartaruga, Esposito E, Rossi, Cavallini, Monaco, Esposito L, Sansò, Badiali, Matta. All Chezzi

Sammaurese: Adorni, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Gregorio, Gurini, Scarponi, Merlonghi, Giannini, Casadio. A disp: Cheli, Manara, Sabato, Rosa, Bonafede, Sedioli, Camarà, Bonandi, Asllani. All Protti.

GLI ALTRI ANTICIPI

Correggese-Bagnolese 1-0 (67' Damiano)

Mezzolara-Prato 0-0