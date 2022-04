Novafeltria, paura per un bambino investito da un’auto: atterra l’elisoccorso

Cronaca

Novafeltria

| 18:43 - 23 Aprile 2022

L'elisoccorso atterrato al campo sportivo di Novafeltria, foto di repertorio.



Momenti di paura questa mattina (sabato 23 aprile) a Novafeltria, in via Garibaldi, luogo dell'investimento di un minorenne. Il bambino stava attraversando la strada, intorno alle 11.45, quando è sopraggiunta un'automobile, diretta verso la piazza Vittorio Emanuele: si è verificato così l'investimento, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il personale del 118, intervenuto con l'ambulanza, ha richiesto l'intervento dell'elicottero per il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena. Il ferito ha infatti riportato la frattura di una gamba. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.