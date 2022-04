Calcio D, il Cattolica cade ad Este 3-2. Era in vantaggio due volte

Sport

Cattolica

| 17:05 - 23 Aprile 2022

Gravissima la sconfitta del Cattolica sul campo dell'Este nello scontro diretto per i playout: 3-2. In vantaggio due volte, il Cattolica si è fatto raggiugere nel primo tempo chiuso 2-2 (9' Leonetti, 12' Caccin, 18' Leonetti, 42' Hoxha). Dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa i giallorossi hanno giocato sottotono. All'11' è arrivata la rete del 3-2 di Luca Battistini, ironia della sorte in giallorosso nella stagione 2019-2020. Nel finale l'Este ha sciupato un contropiede due contro uno in area: la rete del 3-1 è stata annullata per fuorigioco.

Con questa sconfitta i giallorossi restano terzi ma a -11 dallo stesso Este e dunque in questo momento i playout non ci sarebbero e la squadra di Bardi (squalificato) sarebbe retrocessa in Eccellenza. C'è altrimenti la speranza di superare l'Ambrosiana quartultima - ha pareggiato 1-1 con il Mestre – ora a quota 28 (25 i punti i giallorossi) per giocarsi poi i playout con il Delta Porto Tolle (quintultima).

Mercoledì 27 di nuovo in campo, al Calbi arriva il San Martino Speme che è stato sconfitto 3-4 dalla capolista Arzignano. Una partita solo da vincere.