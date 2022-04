Al Frontemare di Rimini cibo e risate, torna il Costipanzo Show 2.0

Eventi

Rimini

| 16:06 - 23 Aprile 2022

Paolo Migone.



Dopo il grande successo degli appuntamenti di ottobre e dicembre, che hanno visto salire sul palco tanti artisti tra cui Giuseppe Giacobazzi. Paolo Cevoli, Maria Pia Timo, Andrea Vasumi e Rino Ceronte, al Frontemare di Rimini torna l'appuntamento con il Costipanzo Show 2.0.



Giovedì 28 aprile dalle 20 farà tappa al Frontemare di Rimini con un supercast capitanato da Duilio Pizzocchi e formato da Gianni Fantoni, Kulz, Angelica Patti, Mago Simon e Sergio Casabiana. Special Guest Paolo Migone. Una serata imperdibile per accompagnare la cena con risate e divertimento; uno spettacolo che si preannuncia di sicuro successo, visto il sold out delle precedenti serate.



Chiunque abbia frequentato i locali della riviera negli anni '90, non può non aver visto il Costipanzo Show. Un "ricettacolo" di artisti impegnati un talk show ad alto tasso di comicità. In tanti sono passati dal Costipanzo Show per poi approdare a palcoscenici nazionali. Dopo 30 anni il mitico talk show, parodia dei tanti salotti televisivi, torna nuovamente a far ridere nei locali della Riviera.



Per informazioni e prenotazioni:

https://forms.pienissimo.com/registration

0541 478542