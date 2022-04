Calcio Promozione: i tabellini della 23esima giornata del girone F

Sport

| 18:15 - 24 Aprile 2022

Un undici del Torconca.



Bellaria Igea Marina - Misano 1-3



BELLARIA: Ramenghi, Grossi, Venturi, Fusi (25' st Marchini), Zanotti, Alvisi, Bellavista, Chiussi (11' st Fabbri D.), Busiello (1' st Giornali, 36' st Polverelli), Gabrielli, Meluzzi.

In panchina: Antonelli, Vandi, Tafa, Neri, Vitali.

All. Fusi.

MISANO: Pontet, Sanchez, Senior Padula, Cuomo, Pironi (29' st Fabbri L.), Londero, Antonietti (19' st Pretelli), Chiusano (7' st Tonini), Gravina (38' st Semprini), Migliore (32' pt Nigro), Santoni.

In panchina: Preciado, Malpassi, Coccia.

All. De Argila.



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 17' pt Migliore, 4' st Giornali, 33' st Londero, 39' st Fabbri.

NOTE: angoli 2-7, recupero 4' pt e 6' st.



Sampierana - Verucchio 1-2



SAMPIERANA: Niederweiser, Quaranta, Diversi, Narducci, Braccini, Canali, Quercioli (68' Giovagnoli), Petrini (84' Battistini), Lanzi, Pippi S. (84' Para), Berni (76' Pippi A.)

In panchina: Zammarchi, Simoncini, Bravaccini, Farfaneti.

All. Barontini.

VERUCCHIO: Renzetti, Girometti, Giuliano (76' Colonna G.), Genghini (90' Fabrizi), Grossi, Renzi, Colonna R. (90' Baschetti), Ciccarelli, Ricci (69' Nanni), Michilli, Bento Da Silva (69' Bastoni).



In panchina: Caprili, Campidelli, Muccioli, D'Amuri.

All. Nicolini.



ARBITRO: Benini di Forlì

RETI: 74' e 80' Bascioni, 89' Narducci.

AMMONITI: Grossi, Renzi, Ciccarelli.



Torconca - Gatteo 3-1



TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini, Franca, Pasini, Mani (30' st Politi), Mercuri (20' st Simoncelli), Pasolini, Casoli, Chiussi (11' st Zavatta).

In panchina: Pasini, Guenci, Codignola, Perrotta, Antonacci, Cipiccia.

All. Vergoni.

GATTEO: Platia, Giunchi, Cordatore M., Mercuri, Cordatore S., Muccioli, Tappi Imolesi, Ndoja (18' st Essaki), Pollini (31' st Cozzino), Perazzini (25' st Matteoni), Lecce (25' st Zahir).

In panchina: Pagano, Mohamed, Acciarri, Harkane, Ouled.

All. Pessina.



ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 2' pt Franciosi, 26' pt Mercuri, 27' st Pasolini, 47' st Franciosi



Gambettola - Due Emme 2-1



Granata - Spontricciolo 2-2 (18' pt rig. e 38' pt rig. Ambrosini, 20' st rig. Capriotti, 34' st Fabbri).



Sant'Ermete - Novafeltria 0-0



SANT'ERMETE: Romani, Bonifazi, Righetti, Baffoni, Merendino, Marconi (35' st Marcaccio), Braschi (31' st Contadini), D'Elia (16' st Noschese)., Benvenuti (14' st Betti), Mezgour, Fuchi (42' st Gattei Colonna).

In panchina: Dente, Sartini, Canducci, Bonetti.

All. Santi.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Crociani, Amadei, Cappello, Frihat, Mahmutaj (19' st Alpino), Radici (44' st Rizzo), Boschetti, Toromani (40' st Niang).

In panchina: Cappella, Valentini, Bindi, Kouassi, Vivo, Cantori.

All. Giorgi.



ARBITRO: Zannoni di Cesena.

AMMONITI: Mahmutaj, Righetti, Crociani, Righetti (all. S.Ermete)



Pietracuta - Asar 2-0 (anticipo del sabato)



CLASSIFICA: Pietracuta 49, Torconca 48, Gambettola 44, Misano 40, Sampierana 36; Bellaria 34, Sant'Ermete 32, Novafeltria 31, Asar 28, Verucchio e Due Emme 26; Granata 22, Spontricciolo 18, Gatteo 11.