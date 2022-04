San Giovanni, l'avanzo di bilancio coprirà caro bollette e alcuni lavori pubblici

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:31 - 23 Aprile 2022

La giunta comunale di San Giovanni in Marignano.



Il Comune di San Giovanni in Marignano ha chiuso il bilancio 2021 con un avanzo di 1 milione e 800.000 euro. Soldi che il comune investirà per soprattutto per sostenere le famiglie alle prese con i rincari delle bollette e delle materie prime: 350.000 euro di avanzo saranno investiti per coprire i rincari delle bollette, in primis per l'illuminazione pubblica, mentre 60.000 euro confluiranno nel nuovo bando di "obiettivo famiglia", per sostenere nel pagamento delle bollette le famiglie marignanesi più in difficoltà. Inoltre sono stati stanziati 13.000 euro a favore degli inserimenti lavorativi per persone svantaggiate e 2.000 euro per il potenziamento dello sportello psicologico: "a seguito delle tante richieste pervenute è stato reputato fondamentale intervenire tempestivamente potenziando il servizio", spiega l'amministrazione comunale.



La situazione di incertezza ha comportato anche una diminuzione degli oneri di urbanizzazione: per questo si è stabilito di destinare una parte dell'avanzo a sostenere gli investimenti previsti nel programma triennale delle opere pubbliche e in particolare l'ampliamento del cimitero capoluogo, una parte del restauro della chiesa di Santa Lucia, la sistemazione della facciata della biblioteca comunale.



La restante parte di avanzo "libero", pari ad € 300.000 circa, verrà destinata nel mese di luglio, con il riequilibrio di bilancio, per andare incontro alle successive necessità che emergeranno.