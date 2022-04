Attualità

Rimini

| 15:18 - 25 Aprile 2022

Bollettino Covid 25 aprile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 211 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Una settimana fa, di lunedì, furono 193, due settimane fa 216. Contagi dunque sostanzialmente stabili. I ricoveri in terapia intensiva rimangono 5, deceduto un 78enne.



In regione salgono a 38 i ricoveri in terapia intensiva (+2), a fronte di tre nuovi ingressi e una dimissione. Crescono anche i ricoveri nei reparti Covid (1475, +53). I decessi in regione sono 8, età media 89 anni, i contagi 3403.