Covid Rimini: 340 nuovi positivi e due decessi. Casi settimanali in calo

Attualità

Rimini

| 15:18 - 24 Aprile 2022

Bollettino Covid 24 aprile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 340 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. In totale questa settimana le positività sono state 2104, in calo rispetto alle ultime settimane (2225, 2129, 2207). I ricoveri in terapia intensiva scendono a 5 (-1), decedute due donne di 65 e 89 anni.



In regione scendono a 36 i ricoveri in terapia intensiva (-1), a fronte di tre nuovi ingressi e quattro dimissioni. Invariati i ricoveri nei reparti Covid (1422). I decessi in regione sono 7, più un ottavo paziente residente fuori regione, le nuove positività 5.190.