Covid Rimini: 392 nuovi casi, ricoveri stabili e due decessi

| 15:21 - 23 Aprile 2022

Bollettino Covid 23 aprile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 392 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Prendendo i primi sei giorni della settimana, in totale le positività sono state 1764: in calo prendendo in considerazione lo stesso arco della settimana per il mese di aprile (dal 28 marzo al 2 aprile 1827 casi, dal 4 al 9 aprile 1797, dall'11 al 16 aprile 1887). I ricoveri in terapia intensiva rimangono 6, deceduti un 84enne e un 92enne.



In regone in terapia intensiva il saldo è invariato, 37, a fronte di due nuovi ingressi e due dimissioni. Nei reparti Covid scendono a 1422 (-7).



I decessi in regione sono 7, età media 87 anni. I nuovi contagi sono 5009, tasso di positività al 22,1%.



