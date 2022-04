Santarcangelo, Casa dell'acqua dell'area campana chiusa per lavori

Ambiente

Santarcangelo di Romagna

| 13:40 - 23 Aprile 2022

Casa dell'acqua di Santarcangelo.

Al via mercoledì 27 aprile, a Santarcangelo, i lavori di riqualificazione alla Casa dell’acqua dell’area Campana, che resterà chiusa per una settimana. L’intervento, che si concluderà mercoledì 4 maggio, prevede la riverniciatura dei profili, del tetto della struttura e la sostituzione dei pannelli.



I colori resteranno invariati (azzurro e giallo) mentre i pannelli avranno una grafica aggiornata: il distributore prenderà il nome di Casa dell’acqua in Centro e riporterà anche le ubicazioni delle altre due presenti nelle frazioni di San Vito e San Martino dei Mulini. Sui pannelli saranno anche presenti i riferimenti di Adriatica Acque per le segnalazioni di guasti.



Sono trascorsi poco più di 10 anni dall’attivazione del distributore che, dall’inaugurazione avvenuta a giugno 2011 al dicembre 2021, ha erogato oltre 5 milioni di litri di acqua per un risparmio di oltre 650mila chili di CO2 e di quasi 145mila chili di plastica da smaltire.