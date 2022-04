Santarcangelo, gli alpini e il raduno d'auto epoca spostano orari e location dei mercati

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:39 - 23 Aprile 2022

Mercato in piazza Ganganelli.

Modifiche in vista per i mercati di Santarcangelo di fine aprile e inizio maggio. Il mercato settimanale, che si sarebbe dovuto svolgere lunedì 25, è anticipato a domenica 24 aprile, in concomitanza con un raduno di auto d’epoca che occuperà parte di piazza Ganganelli.



Domenica 1° maggio, invece, la Casa del tempo lascia la piazza davanti al Municipio agli stand dei produttori agricoli del territorio, che come da tradizione parteciperanno alla Festa dell’Agricoltura: il mercatino dell’antiquariato verrà recuperato la domenica successiva (8 maggio).



Infine, per consentire la realizzazione delle iniziative collegate al raduno degli Alpini, in programma il 7 maggio in piazza Ganganelli, il mercato agricolo del sabato mattina si sposterà in piazzale Francolini.