Cattolica, 400 metri di pedane per rendere più accessibili le spiagge libere

Attualità

Cattolica

| 13:27 - 23 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Le spiagge libere di Cattolica più accessibili per le persone con disabilità. L'assessore Claudia Gabellini annuncia la realizzazione di quattrocento metri di pedane in plastica, riciclabile e avvolgibile, per rendere più agevole l'ingresso sull'arenile. Saranno posizionate nelle spiagge libere Ventena, della zona porto, di piazza Primo Maggio e nella spiaggia in concessione al comune, in zona Le Navi.



É prevista inoltre una serie di interventi infrastrutturali ai servizi esistenti nella zona del Porto. “In quell’area – spiega l'assessore – abbiamo previsto l’adeguamento delle rampe d’accesso ai bagni pubblici e la predisposizione di docce accessibili. Si effettuerà anche un potenziamento dell’illuminazione pubblica per scoraggiare eventuali atti di vandalismo”. A bilancio sono stati stanziati 100.000 euro, “con i quali cerchiamo di ottenere il massimo rendimento – continua – entro l’avvio della stagione, badando ad evitare la logica del risparmio per preferire lavori che, anche se inferiori nel numero, siano ben pensati e duraturi nel tempo”.



L'amministrazione comunale proseguirà il confronto con la cittadinanza e le associazioni, confermando che gli interventi sull'eliminazione delle barriere architettoniche non si rivolgeranno solamente alla spiaggia, ma che nel medio periodo riguarderà anche strade, marciapiedi ed edifici pubblici.