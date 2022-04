Rimini, due nuovi collegamenti in treno estivi con il Piemonte

Turismo

| 13:06 - 23 Aprile 2022

Quattro treni nel weekend, due al sabato e altrettanti alla domenica, dal Piemonte alla Riviera Romagnola e viceversa. I collegamenti con un nuovo "Rock" da 600 posti a sedere saranno operativi a partire dal 18 giugno, fino all'11 settembre, come annunciato da Trenitalia.



La partenza da Torino alle 6:20, da Asti alle 7:01 e da Alessandria alle 7:21 in direzione di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica. Fermate intermedie solo a Voghera, Piacenza e Bologna. Rientri programmati in partenza dopo le ore 16, con arrivo a Torino attorno alle 21.00.



I nuovi treni "Rock" potranno offrire anche servizi aggiuntivi quali aree bagagli, più posti per le bici al seguito, postazioni di ricarica per quelle elettriche, prese elettriche e usb al posto e sistemi di sorveglianza live. Sui convogli i consumi saranno ridotti del 30% rispetto a un treno di precedente generazione. Inoltre i turisti che arriveranno in riviera in treno potranno usufruire di "Rail Smart Pass" il titolo di viaggio valido 3 o 7 giorni per viaggiare senza limiti sull'intera rete bus di Start Romagna, compreso il Metromare, e sui treni regionali di Trenitalia lungo le tratte Cattolica-Rimini-Ravenna, Rimini-Faenza-Castel Bolognese, Castel Bolognese-Lugo- Ravenna e Faenza-Russi-Ravenna. Dal 2018 il basso Piemonte non aveva più collegamenti diretti con l'Emilia Romagna