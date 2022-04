Nuovo parcheggio in piazzale Marvelli, entro l'autunno affidamento lavori

Attualità

Rimini

| 12:46 - 23 Aprile 2022

Piazzale Marvelli di Rimini.



Con l'approvazione nella seduta di ieri (venerdì 22 aprile) dello studio di fattibilità tecnico-economica da parte della Giunta comunale di Rimini, è cominciato ufficialmente il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo parcheggio interrato sottostante piazzale Marvelli, nel cuore della marina riminese.



Il nuovo parcheggio nascerà sul sedime del piazzale che si affaccia sul lungomare Murri e si svilupperà su due piani interrati, con una capienza di almeno 362 posti, a cui se ne aggiungeranno ulteriori che potranno essere ricavati anche con soluzioni in superficie. Nella successiva fase di progettazione preliminare e definitiva saranno infatti approfonditi tutti gli aspetti tecnici per andare ad incrementare ulteriormente la disponibilità della sosta a servizio dell'area.



Il costo previsto per la realizzazione dell'opera è superiore a 12 milioni di euro, finanziati interamente dall'amministrazione comunale attraverso l'avanzo di bilancio. L'infrastruttura sarà al centro di una progettazione integrata, che riguarderà anche l'area della piazza, che sarà completata nei prossimi mesi. "L'obiettivo – conferma l'amministrazione comunale in una nota - è quello di procedere con la gara in tempi celeri per giungere all'affidamento dei lavori entro l'autunno 2022, per partire poi con i cantieri per la realizzazione di un'infrastruttura per la sosta che rappresenta un tassello centrale della più generale pianificazione futura della accessibilità al Parco del Mare sud".